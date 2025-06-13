Військово-лікарська комісія - як пройти ВЛК військовому

Військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію. Фото: "АрміяInform"

Українські військові мають право на військово-лікарську комісію. Початок ВЛК для військовослужбовця — це направлення, виписане начальником медичної частини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Дмитро Мурач.

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Військовослужбовці ЗСУ мають право на проходження військово-лікарської комісії.

Юрист Дмитро Мурач пояснив, як відбувається цей процес.

"Начмед військової частини повинен надати направлення на ВЛК на бланку військової частини за підписом командира військової частини", — так, за словами юриста, починається процес військово-лікарської комісії.

Надалі, підкреслив Мурач, потрібно записатися на ВЛК.

"Начмед військової частини повинен дистанційно записати через систему Е-черга на прийом до посадової особи військово-лікарської комісії та надати час та дату, на який потрібно прибути до закладу охорони здоров’я для проходження ВЛК", — зазначив юрист.

Усі етапи військово-лікарської комісії в армії

В реєстратурі закладу охорони здоров’я, наголосив Дмитро Мурач, військовому повинні надати:

картку обстеження та медичного огляду, яку надалі будуть заповнювати лікарі;

корінці на прийом до усіх необхідних лікарів.

Юрист додав, що спочатку потрібно здати всі необхідні аналізи та пройти обстеження,а отім пройти лікарів.

"Кожен з лікарів після огляду пише висновок про стан здоров’я військовослужбовця", — зазначив Мурач.

Після цього комісія ВЛК має ухвалити рішення щодо стану здоров’я військовослужбовця.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки днів може тривати військово-лікарська комісія.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго громадянин може проходити додаткове обстеження в рамках військово-лікарської комісії.