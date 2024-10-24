ВЛК незакінчена - розмір штрафу для військовозобов'язаного

Процес ВЛК. Фото: provce.ck.ua

Військовозобов’язаний громадянин, якого направили на військово-лікарську комісію (ВЛК), має завершити цей процес. Якщо ж він цього не виконав, то буде покараний штрафом, розмір якого варіюється аж до 25 тисяч гривень.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язані громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть отримати повістки від територіальних центрів комплектування.

У деяких із цих повісток може бути вказано, що громадянину необхідно пройти військово-лікарську комісію. Це потрібно для актуалізації стану придатності військовозобов’язаної особи до військової служби.

Покарання за незавершену ВЛК

Якщо ж громадянин, проходячи військово-лікарську комісію та додаткові обстеження, не завершив цей процес, то, пояснив адвокат Юрій Айвазян, на нього чекає адміністративна відповідальність за статтею 210-1 КУАП.

"Сума штрафу становить від 17000 грн до 25500 грн", — зазначив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що чекає на громадянина за відмову від дообстеження під час ВЛК.

Також ми повідомляли, яке покарання передбачене для лікарів ВЛК за недбалість під час огляду військовозобов’язаних.