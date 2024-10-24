ВВК незакончена – размер штрафа для военнообязанного

Процесс ВВК. Фото: provce.ck.ua

Военнообязанный гражданин, которого направили на военно-врачебную комиссию (ВВК), должен завершить этот процесс. Если же он этого не выполнил, то будет наказан штрафом, размер которого варьируется до 25 тысяч гривен.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанные граждане, состоящие на военном учете, могут получить повестки от территориальных центров комплектования.

В некоторых из этих повесток может быть указано, что гражданину необходимо пройти военно-врачебную комиссию. Это необходимо для актуализации состояния годности военнообязанного лица к военной службе.

Наказание за незавершенную ВВК

Если же гражданин, проходя военно-врачебную комиссию и дополнительные обследования, не завершил этот процесс, то, объяснил адвокат Юрий Айвазян, его ждет административная ответственность по статье 210-1 КУАП.

"Сумма штрафа составляет от 17000 грн до 25500 грн", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что ждет гражданина за отказ от дообследования во время ВВК.

Также мы сообщали, какое наказание предусмотрено для врачей ВВК за халатность при осмотре военнообязанных.