Військово-лікарська комісія - покарання за відмову дообстеження під час ВЛК

Дообстеження у офтальмолога. Фото: inseinin.com.ua

Частину військовозобов’язаних громадян під час проходження військово-лікарської комісії можуть відправити на додаткове обстеження. Відмова від до обстеження загрожує адміністративною відповідальністю.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Військово-лікарські комісії під час загальної мобілізації

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошеної після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних під час цього процесу може бути направлена на військово-лікарську комісію, аби визначити стан придатності громадян до служби у Збройних силах України.

Дообстеження та відмова від цього процесу

Під час військово-лікарської комісії, для детальної оцінки і об’єктивного встановлення стану здоров’я громадянина — його можуть послати на додаткове обстеження у закладах охорони здоров’я.

Юрист Сергій Богун пояснив, що чекає на військовозобов’язаного, який відмовиться проходити дообстеження.

"Буде адміністративна відповідальність", — підкреслив правник.