Зміна ВОД - чи достатньо мати Резерв+

Застосунок "Резерв+", який може замінити приписне посвідчення чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Поява електронних військово-облікових документів змінила ситуацію із документами паперовими. Тепер навіть якщо громадянин не замінив вчасно приписне посвідчення на актуальний паперовий документ, він, за наявності застосунку "Резерв+", може уникнути покарання за це порушення військового обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Забув змінити приписне

Першим військово-обліковим документом, який отримує громадянин, що стає на військовий облік, є приписне посвідчення.

Приписне посвідчення потрібно замінити після досягнення 25-річного віку на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

До юристів звернувся громадянин, який до 26 років не замінив приписне посвідчення. Він поцікавився, чи загрожує йому це якимось покаранням.

Коли покарання не буде

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що після змін у законодавстві, які мали місце 2024 року, паперові військово-облікові документи уже не відіграють такої важливої ролі, як раніше.

Тож і протерміноване приписне посвідчення, не замінене на актуальний паперовий документ, уже може не бути проблемою.

Але це лише за умови, якщо у такого громадянина є електронний ВОД у застосунку "Резерв+".

"Якщо "Резерв+" оновлений вчасно, і статус в ньому "військовозобов'язаний", то, як показує мій практичний досвід, притягувати до відповідальності не повинні", — пояснив у відповіді громадянину Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке приписне посвідчення та хто з українців повинен негайно його отримати.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна стати на військовий облік без приписного посвідчення.