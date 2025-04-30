Изменение ВУД - достаточно ли иметь Резерв+

Приложение "Резерв+", которое может заменить приписное удостоверение или временное удостоверение военнообязанного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Появление электронных военно-учетных документов изменило ситуацию с документами бумажными. Теперь даже если гражданин не заменил вовремя приписное удостоверение на актуальный бумажный документ, он, при наличии приложения "Резерв+", может избежать наказания за это нарушение воинского учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Первым военно-учетным документом, который получает гражданин, становящийся на воинский учет, является приписное удостоверение.

Приписное удостоверение нужно заменить по достижении 25-летнего возраста на временное удостоверение военнообязанного.

К юристам обратился гражданин, который до 26 лет не заменил приписное удостоверение. Он поинтересовался, грозит ли ему это каким-то наказанием.

Когда наказания не будет

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что после изменений в законодательстве, которые имели место в 2024 году, бумажные военно-учетные документы уже не играют такой важной роли, как раньше.

Поэтому и просроченное приписное удостоверение, не замененное на актуальный бумажный документ, уже может не быть проблемой.

Но это только при условии, если у такого гражданина есть электронный ВУД в приложении "Резерв+".

"Если "Резерв+" обновлен вовремя, и статус в нем "военнообязанный", то, как показывает мой практический опыт, привлекать к ответственности не должны", — пояснил в ответе гражданину Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое приписное удостоверение и кто из украинцев должен немедленно его получить.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли стать на воинский учет без приписного удостоверения.