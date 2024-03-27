Неявка до ТЦК — скільки людей розшукують в Івано-Франківській області

Працівники ТЦК вручають повістки. Ілюстративне фото: krapka.rv.ua

В Івано-Франківській області за неявку до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розшукують понад 40 тисяч людей. Усі вони внесені до електронного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Про це повідомив заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи, полковник Роман Боднар в інтерв'ю газеті "Західний кур'єр".

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Боднар розповів, що наразі понад 40 тисяч людей внесені до системи "Оберіг" як такі, що перебувають у розшуку. Він пояснив, що до цього електронного реєстру здебільшого потрапляють чоловіки, яки проігнорували повістки, не стали на військовий облік чи всіляко ухиляються від призову та мобілізації.

"Станом на грудень 2023 року таких осіб в Івано-Франківській області було 36 тисяч. За поточний рік до цієї бази внесли ще три тисячі громадян. Всі ці люди офіційно перебувають у розшуку. Тому не треба дивуватися, коли когось із військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі "Оберіг" і відразу примусово доставили до ТЦК", — повідомив заступник начальника ТЦК.

Він додав, що від початку повномасштабної війни дуже багато людей, які отримали повістку і не прибули до ТЦК, думають, що їх ніхто не буде шукати. Боднар наголосив, що зараз в Україні обов’язкова явка до ТЦК за викликом, і він може проводитися у будь-який спосіб.

"Якщо людина думає, що не буде підписувати повістку і таким чином ухилиться, це не так. Зараз у нас працює відеофіксація за допомогою бодікамер, відбувається складання протоколу про відмову від підписання і так далі. Ми маємо право сповіщати людину будь-яким доступним шляхом будь-де: в громадських закладах, на вулиці, на підприємстві, в транспорті, за адресою проживання. Ці заходи проводяться і будуть проводитися", — зазначив військовий.

Він також додав, що поліція має право примусово доставляти людей, які є в цій базі, до ТЦК в порядку адміністративного затримання.

Нагадаємо, у ДПСУ розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії загін викрив 27 каналів незаконного перетину кордону, а також затримав 39 організаторів та 32 спільники.

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