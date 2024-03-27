Неявка в ТЦК — сколько людей разыскивают в Ивано-Франковской области

Сотрудники ТЦК вручают повестки. Иллюстративное фото: krapka.rv.ua

В Ивано-Франковской области за неявку в территориальные центры комплектования и социальной поддержки разыскивают более 40 тысяч человек. Все они внесены в электронный реестр военнообязанных "Оберіг".

Об этом сообщил заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, начальник сектора мобилизационно оборонной работы полковник Роман Боднар в интервью газете "Западный курьер".

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Боднар рассказал, что в настоящее время более 40 тысяч человек внесены в систему "Оберіг" как находящиеся в розыске. Он пояснил, что в этот электронный реестр попадают в основном мужчины, которые проигнорировали повестки, не стали на военный учет или всячески уклоняются от призыва и мобилизации.

"По состоянию на декабрь 2023 года лиц в Ивано-Франковской области было 36 тысяч. За текущий год в эту базу внесли еще три тысячи граждан. Все эти люди официально находятся в розыске. Поэтому не надо удивляться, когда кого-то из военнообязанных остановили на улицы, проверили по базе "Оберіг" и сразу принудительно доставили в ТЦК", — сообщил заместитель начальника ТЦК.

Он добавил, что с начала полномасштабной войны очень много людей, получивших повестку и не прибывших в ТЦК думают, что их никто не будет искать. Боднар подчеркнул, что сейчас в Украине обязательна явка в ТЦК по вызову и он может осуществляться любым способом.

"Если человек думает, что не будет подписывать повестку и таким образом уклонится, это не так. Сейчас у нас работает видеофиксация с помощью бодикамер, происходит составление протокола об отказе от подписания и так далее. Мы имеем право извещать человека любым доступным путем где угодно: в общественных заведениях, на улице, на предприятии, в транспорте, по адресу проживания. Эти мероприятия проводятся и будут проводиться", — отметил военный.

Он также добавил, что полиция имеет право принудительно доставлять находящихся в этой базе людей в ТЦК в порядке административного задержания.

Напомним, в ГПСУ рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России отряд разоблачил 27 каналов незаконного пересечения границы, а также задержал 39 организаторов и 32 сообщника.

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