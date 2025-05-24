Ігнорування повістки та неявка — коли можна сісти у в'язницю

Вручення повістки на вулиці. Фото: "Новини.PRO"

Законодавство передбачає кримінальну відповідальність за ігнорування лише одного виду повісток, які вручає територіальний центр комплектування. За неявку після отримання усіх інших повісток може бути накладений лише штраф.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація і повістки

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Одним із найважливіших елементів мобілізації є повістки, які територіальний центр комплектування розсилає військовозобов’язаним громадянам.

Існує три різні види повісток — на уточнення даних, на проходження військово-лікарської комісії та на відправку у навчальний центр.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, за ігнорування якої повістки передбачена кримінальна відповідальність.

Коли настає кримінальна відповідальність

Адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи на це питання, наголосив, що кримінальна відповідальність настає лише у одному випадку.

"За статтею 336 ККУ можуть притягнути до кримінальної відповідальності у разі ухилення від мобілізації, тобто неявки по мобілізаційному розпорядженню", — зазначив юрист.

Щодо ігнорування інших повісток, тут ситуація є значно м’якшою для порушника військового обліку.

"За неявку по повістці на проходження ВЛК можуть притягнути тільки до адміністративної відповідальності за частиною третьою статтею 210-1 КУпАП", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які види повісток існують і для чого їх видають.

Додамо, ми повідомляли про те, які повістки територіальний центр комплектування має право надсилати поштою.