Игнорирование повестки и неявка - когда можно сесть в тюрьму

Вручение повестки на улице. Фото: "Новини.PRO"

Законодательство предусматривает уголовную ответственность за игнорирование только одного вида повесток, которые вручает территориальный центр комплектования. За неявку после получения всех остальных повесток может быть наложен только штраф.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Мобилизация и повестки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения на всей территории страны военного положения.

Реклама

Одним из важнейших элементов мобилизации являются повестки, которые территориальный центр комплектования рассылает военнообязанным гражданам.

Существует три различных вида повесток — на уточнение данных, на прохождение военно-врачебной комиссии и на отправку в учебный центр.

Реклама

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, за игнорирование какой повестки предусмотрена уголовная ответственность.

Когда наступает уголовная ответственность

Адвокат Юрий Айвазян, отвечая на этот вопрос, отметил, что уголовная ответственность наступает только в одном случае.

"По статье 336 УК могут привлечь к уголовной ответственности в случае уклонения от мобилизации, то есть неявки по мобилизационному распоряжению", — отметил юрист.

Что касается игнорирования других повесток, здесь ситуация значительно мягче для нарушителя воинского учета.

"За неявку по повестке на прохождение ВВК могут привлечь только к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие виды повесток существуют и для чего их выдают.

Добавим, мы сообщали о том, какие повестки территориальный центр комплектования имеет право отправлять по почте.