Хто має повноваження затримувати порушників військового обліку

Поліцейські затримують чоловіка. Фото ілюстративне: porady.org.ua

В умовах загальної мобілізації порушників військового обліку можуть затримувати та доставляти до військкомату. Такі повноваження є в поліцейських.

Про це в коментарі TCH.ua повідомив адвокат Роман Ухов.

Затримання порушників військового обліку

"Поліція має право затримувати таких порушників і доставляти їх до органів ТЦК та СП. Після цього обов'язково викликають адвоката і передають громадянина представникам ТЦК", — пояснив правознавець.

Також він додав, що військовослужбовці ТЦК та СП не мають права затримувати громадян. Вони можуть лише скласти протокол вручити, повістку, а також направити до пункту збору тих, хто вже отримав мобілізаційне розпорядження.

Нагадаємо, термін на сплату штрафу від ТЦК та СП може бути різним. Мінімальний — 15 днів, максимальний — 40 днів.

Також ми повідомляли, що чоловіків віком 50–60 років цьогоріч теж призивають до війська. Зазвичай люди такого віку потрапляють до підрозділів забезпечення.