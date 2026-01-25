Відео
Україна
Головна Мобілізація Нехтування правилами обліку — хто може затримувати порушників

Дата публікації: 25 січня 2026 04:30
Хто має повноваження затримувати порушників військового обліку
Поліцейські затримують чоловіка. Фото ілюстративне: porady.org.ua

В умовах загальної мобілізації порушників військового обліку можуть затримувати та доставляти до військкомату. Такі повноваження є в поліцейських.

Про це в коментарі TCH.ua повідомив адвокат Роман Ухов.

Затримання порушників військового обліку 

"Поліція має право затримувати таких порушників і доставляти їх до органів ТЦК та СП. Після цього обов'язково викликають адвоката і передають громадянина представникам ТЦК", — пояснив правознавець.

Також він додав, що військовослужбовці ТЦК та СП не мають права затримувати громадян. Вони можуть лише скласти протокол вручити, повістку, а також направити до пункту збору тих, хто вже отримав мобілізаційне розпорядження.

Нагадаємо, термін на сплату штрафу від ТЦК та СП може бути різним. Мінімальний — 15 днів, максимальний — 40 днів.

Також ми повідомляли, що чоловіків віком 50–60 років цьогоріч теж призивають до війська. Зазвичай люди такого віку потрапляють до підрозділів забезпечення.

поліція військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
