Кто имеет полномочия задерживать нарушителей воинского учета

В условиях общей мобилизации нарушителей воинского учета могут задерживать и доставлять в военкомат. Такие полномочия есть у полицейских.

Об этом в комментарии TCH.ua сообщил адвокат Роман Ухов.

Задержание нарушителей воинского учета

"Полиция имеет право задерживать таких нарушителей и доставлять их в органы ТЦК и СП. После этого обязательно вызывают адвоката и передают гражданина представителям ТЦК", — объснил правовед.

Также он добавил, что военнослужащие ТЦК и СП не имеют права задерживать граждан. Они могут только составить протокол вручить повестку, а также направить в пункт сбора тех, кто уже получил мобилизационное распоряжение.

Напомним, срок на уплату штрафа от ТЦК и СП может быть разным. Минимальный — 15 дней, максимальный — 40 дней.

Также мы сообщали, что мужчин в возрасте 50–60 лет в этом году тоже призывают в армию. Обычно люди такого возраста попадают в подразделения обеспечения.