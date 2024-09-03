Відпустка для військового - відмова у відпустці для контрактника - чи має право він звільнитися через це

Ненадання відпустки — чи має право контрактник звільнитися
Військовослужбовець, який перебуває на контрактній службі в ЗСУ, не зможе звільнитися з лав армії через порушення умов контракту — ненадання відпустки. Але він має право відреагувати на такий крок командування оскарженням у судовому порядку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відмова у відпустці для військового
Військовослужбовці, які підписали контракт зі Збройними силами України, згідно із чинним законодавством, мають право на відпустку.
До юристів звернувся військовий-контрактник, якому командування не надавала відпустку у визначений час — тож він зацікавився, чи може через порушення умов контракту звільнитися із ЗСУ.
"Ненадання Вам відпустки не є підставою для звільнення", — відповів Юрій Айвазян.
Що може зробити контрактник
Разом з тим, адвокат наголосив, що ситуація із ненаданням відпустки військовому, який перебуває на контрактній службі, не є штатною.
Тож військовий має право на оскарження такого рішення командування.
"Ви можете оскаржити відповідні дії командування у досудовому або судовому порядку", — підкреслив юрист.
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