Відпустка для військового - відмова у відпустці для контрактника - чи має право він звільнитися через це

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець, який перебуває на контрактній службі в ЗСУ, не зможе звільнитися з лав армії через порушення умов контракту — ненадання відпустки. Але він має право відреагувати на такий крок командування оскарженням у судовому порядку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці, які підписали контракт зі Збройними силами України, згідно із чинним законодавством, мають право на відпустку.

До юристів звернувся військовий-контрактник, якому командування не надавала відпустку у визначений час — тож він зацікавився, чи може через порушення умов контракту звільнитися із ЗСУ.

"Ненадання Вам відпустки не є підставою для звільнення", — відповів Юрій Айвазян.

Що може зробити контрактник

Разом з тим, адвокат наголосив, що ситуація із ненаданням відпустки військовому, який перебуває на контрактній службі, не є штатною.

Тож військовий має право на оскарження такого рішення командування.

"Ви можете оскаржити відповідні дії командування у досудовому або судовому порядку", — підкреслив юрист.