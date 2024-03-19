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Як служба в ТрО відрізняється від контракту та мобілізації — українцям пояснили

19 березня 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У чому суттєва різниця між мобілізацією, службою в ТрО та за контрактом
Військовослужбовці ТрО Дніпропетровської області. Фото: armyinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні існують різні види військової служби. Кожна з яких має свої особливості та умови проходження. Розуміння цих відмінностей може допомогти українцям зробити правильний вибір щодо того, як та де він захищатиме країну. 

Розповідаємо, як служба в ТрО відрізняється від військової служби за контрактом та загальної мобілізації. 

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Перш за все, варто зазначити, що види служби, їх основні характеристики, особливості та умови проходження визначені такими Законами України:

Які існують види військової служби

Відповідно до українського законодавства існують такі види військової служби:

  • строкова військова служба (наразі розглядається питання замінити її на військовий вишкіл);
  • за призовом під час мобілізації, на особливий період;
  • за контрактом осіб рядового складу;
  • за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;
  • за контрактом осіб офіцерського складу;
  • навчання курсантів вищих військових навчальних закладів;
  • за призовом осіб офіцерського складу;
  • за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

У чому різниця між мобілізацією та службою за контактом

Якщо говорити про умови, то служба мобілізованого та контрактника практично не відрізняються між собою. Різниця полягає лише у:

  • підставах для початку служби;
  • строках проходження;
  • умовах звільнення.

Загальна мобілізація передбачає вступ громадян до лав Збройних Сил у випадку особливого періоду чи воєнного стану.

А от контрактна служба є добровільною та може тривати від кількох років до необмеженого терміну (під час воєнного стану контрактники не можуть звільнитися зі служби за бажанням).

 

У чому різниця між мобілізацією та службою за контактом
Підготовка офіцерів запасу в Україні. Фото: Armyinform

У чому особливості служби в ТрО

Служба в ТрО поєднує підстави для початку служби мобілізації та служби за контактом. Тобто охочі можуть приєднатися до ТрО:

  • на контрактній основі;
  • на призовній основі в умовах особливого періоду.

До підрозділів ТрО належать:

  • органи військового управління;
  • військові частини Сил територіальної оборони ЗСУ;
  • добровольчі формування територіальних громад.

Як вступити до Сил тероборони

  1. Звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки з військово-обліковим документом.
  2. Пройти співбесіду з інструктором та представником підрозділу територіальної оборони.
  3. Пройти військово-медичну комісію та зібрати документи (копії паспорта, ідентифікаційного коду, характеристики, довідку про склад сім'ї, довідку про несудимість).

Далі формується особиста справа кандидата у територіальному центрі комплектування, вона спрямовується командиру підрозділу територіальної оборони. Він ухвалює рішення про укладання контракту з кандидатом на військову службу у Силах тероборони.

 

Раніше ми повідомляли, якими речами повинна забезпечувати мобілізованого держава, а що необхідно придбати самостійно

Нагадаємо, ми писали, що чекає після мобілізації на чоловіків та як проходить навчання. 

Також ми інформували, де служитимуть обмежено придатні українці. 

війна
ЗСУ
Україна
ТРО
мобілізація
контракт

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