У чому суттєва різниця між мобілізацією, службою в ТрО та за контрактом

Як служба в ТрО відрізняється від контракту та мобілізації — українцям пояснили
В Україні існують різні види військової служби. Кожна з яких має свої особливості та умови проходження. Розуміння цих відмінностей може допомогти українцям зробити правильний вибір щодо того, як та де він захищатиме країну.
Розповідаємо, як служба в ТрО відрізняється від військової служби за контрактом та загальної мобілізації.
Перш за все, варто зазначити, що види служби, їх основні характеристики, особливості та умови проходження визначені такими Законами України:
- "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку"
- "Про оборону України"
- "Про Збройні Сили України"
- "Про військовий обов'язок і військову службу"
Які існують види військової служби
Відповідно до українського законодавства існують такі види військової служби:
- строкова військова служба (наразі розглядається питання замінити її на військовий вишкіл);
- за призовом під час мобілізації, на особливий період;
- за контрактом осіб рядового складу;
- за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;
- за контрактом осіб офіцерського складу;
- навчання курсантів вищих військових навчальних закладів;
- за призовом осіб офіцерського складу;
- за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.
У чому різниця між мобілізацією та службою за контактом
Якщо говорити про умови, то служба мобілізованого та контрактника практично не відрізняються між собою. Різниця полягає лише у:
- підставах для початку служби;
- строках проходження;
- умовах звільнення.
Загальна мобілізація передбачає вступ громадян до лав Збройних Сил у випадку особливого періоду чи воєнного стану.
А от контрактна служба є добровільною та може тривати від кількох років до необмеженого терміну (під час воєнного стану контрактники не можуть звільнитися зі служби за бажанням).
У чому особливості служби в ТрО
Служба в ТрО поєднує підстави для початку служби мобілізації та служби за контактом. Тобто охочі можуть приєднатися до ТрО:
- на контрактній основі;
- на призовній основі в умовах особливого періоду.
До підрозділів ТрО належать:
- органи військового управління;
- військові частини Сил територіальної оборони ЗСУ;
- добровольчі формування територіальних громад.
Як вступити до Сил тероборони
- Звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки з військово-обліковим документом.
- Пройти співбесіду з інструктором та представником підрозділу територіальної оборони.
- Пройти військово-медичну комісію та зібрати документи (копії паспорта, ідентифікаційного коду, характеристики, довідку про склад сім'ї, довідку про несудимість).
Далі формується особиста справа кандидата у територіальному центрі комплектування, вона спрямовується командиру підрозділу територіальної оборони. Він ухвалює рішення про укладання контракту з кандидатом на військову службу у Силах тероборони.
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