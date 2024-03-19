У чому суттєва різниця між мобілізацією, службою в ТрО та за контрактом

Військовослужбовці ТрО Дніпропетровської області. Фото: armyinform.com.ua

В Україні існують різні види військової служби. Кожна з яких має свої особливості та умови проходження. Розуміння цих відмінностей може допомогти українцям зробити правильний вибір щодо того, як та де він захищатиме країну.

Розповідаємо, як служба в ТрО відрізняється від військової служби за контрактом та загальної мобілізації.

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Перш за все, варто зазначити, що види служби, їх основні характеристики, особливості та умови проходження визначені такими Законами України:

Які існують види військової служби

Відповідно до українського законодавства існують такі види військової служби:

строкова військова служба (наразі розглядається питання замінити її на військовий вишкіл);

за призовом під час мобілізації, на особливий період;

за контрактом осіб рядового складу;

за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

за контрактом осіб офіцерського складу;

навчання курсантів вищих військових навчальних закладів;

за призовом осіб офіцерського складу;

за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

У чому різниця між мобілізацією та службою за контактом

Якщо говорити про умови, то служба мобілізованого та контрактника практично не відрізняються між собою. Різниця полягає лише у:

підставах для початку служби;

строках проходження;

умовах звільнення.

Загальна мобілізація передбачає вступ громадян до лав Збройних Сил у випадку особливого періоду чи воєнного стану.

А от контрактна служба є добровільною та може тривати від кількох років до необмеженого терміну (під час воєнного стану контрактники не можуть звільнитися зі служби за бажанням).

Підготовка офіцерів запасу в Україні. Фото: Armyinform

У чому особливості служби в ТрО

Служба в ТрО поєднує підстави для початку служби мобілізації та служби за контактом. Тобто охочі можуть приєднатися до ТрО:

на контрактній основі;

на призовній основі в умовах особливого періоду.

До підрозділів ТрО належать:

органи військового управління;

військові частини Сил територіальної оборони ЗСУ;

добровольчі формування територіальних громад.

Як вступити до Сил тероборони

Звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки з військово-обліковим документом. Пройти співбесіду з інструктором та представником підрозділу територіальної оборони. Пройти військово-медичну комісію та зібрати документи (копії паспорта, ідентифікаційного коду, характеристики, довідку про склад сім'ї, довідку про несудимість).

Далі формується особиста справа кандидата у територіальному центрі комплектування, вона спрямовується командиру підрозділу територіальної оборони. Він ухвалює рішення про укладання контракту з кандидатом на військову службу у Силах тероборони.

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