Отпуск для военного - отказ в отпуске для контрактника - вправе ли он уволиться из-за этого

Непредоставление отпуска — имеет ли право контрактник уволиться
Находящийся на контрактной службе в ВСУ военнослужащий не сможет уволиться из рядов армии из-за нарушения условий контракта — непредоставления отпуска. Но он вправе отреагировать на такой шаг командования обжалованием в судебном порядке.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отказ в отпуске для военного
Военнослужащие, подписавшие контракт с Вооруженными силами Украины, согласно действующему законодательству, имеют право на отпуск.
К юристам обратился военный-контрактник, которому командование не предоставляло отпуск в определенное время — поэтому он заинтересовался, может ли из-за нарушения условий контракта уволиться с ВСУ.
"Непредоставление Вам отпуска не является основанием для увольнения", — ответил Юрий Айвазян.
Что может сделать контрактник
Вместе с тем адвокат подчеркнул, что ситуация с непредоставлением отпуска военному, находящемуся на контрактной службе, не является штатной.
Так что военный имеет право на обжалование такого решения командования.
"Вы можете оспорить соответствующие действия командования в досудебном или судебном порядке", — подчеркнул юрист.
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