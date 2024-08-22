Військово-облікова спеціальність - помилково вписана ВОС - як виправити помилку

Перевірка документів на бронювання. Фото: Вінницький ТЦК та СП

Помилки в документах, потрібних для оформлення бронювання працівників критично важливих для економіки підприємств, має виправляти керівництво підприємств. А військовозобов’язаний, отримавши повістку на уточнення даних, має з’явитися до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Помилки у документах для бронювання

Під час бронювання співробітників критично важливих для української економіки підприємств можливі проблеми. Так, у одного працівника такого підприємства виявилася неправильно вказаною у витязі Мінекономіки військово-облікова спеціальність.

"Виправляти помилки, пов'язані з бронюванням повинно керівництво підприємства, де Ви заброньовані або де Вас збираються забронювати", — пояснив цьому громадянину Юрій Айвазян.

Чи йти до ТЦК у такій ситуації

Разом з тим, якщо у такій ситуації військовозобов’язаному громадянину надійде повістка на уточнення даних, він мусить виконати вказаний у ній припис.

"Неявка до ТЦК за оповіщенням на роботі можлива лише у разі наявності поважної причини", — підкреслив юрист.