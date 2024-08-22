Военно-учетная специальность – ошибочно вписанная ВУС – как исправить ошибку

Проверка документов по бронированию. Фото: Винницкий ТЦК и СП

Ошибки в документах, необходимых для оформления бронирования работников критически важных для экономики предприятий должны исправлять руководство предприятий. А военнообязанный, получив повестку на уточнение данных, должен явиться в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Ошибки в документах для бронирования

При бронировании сотрудников критически важных для украинской экономики предприятий возможны проблемы. Так, у одного работника такого предприятия оказалась неправильно указанной в поддержке Минэкономики военно-учетная специальность.

"Исправлять ошибки, связанные с бронированием, должно руководство предприятия, где Вы забронированы или где Вас собираются забронировать", — пояснил этому гражданину Юрий Айвазян.

Идти ли в ТЦК в такой ситуации

Вместе с тем, если в такой ситуации военнообязанному гражданину поступит повестка на уточнение данных, он должен выполнить указанное в ней предписание.

"Неявка в ТЦК по уведомлению на работе возможна только в случае наличия уважительной причины", — подчеркнул юрист.