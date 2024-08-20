Бронювання від призову - як вплине на бронювання тимчасова непридатність

Оформлення бронювання від мобілізації. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язані громадяни України, які оформили відстрочку від мобілізації, уже не мають права бути заброньованими на своїх підприємствах, які визнані критично важливими для вітчизняної економіки. А от статус тимчасово непридатного дозволяє оформити бронювання на робочому місці.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка і бронювання одночасно неможливі

Загальна мобілізація, яка триває в Україні, стосується не усіх військовозобов’язаних громадян України. Частина з них має право на відстрочку від мобілізації, а також працівники підприємств, визнаних критично важливими для української економіки, можуть бути заброньованими від призову.

Втім, одночасно використати обидві опції — і оформити відстрочку з якоїсь причини (сімейні обставини, стан здоров’я тощо), і отримати бронювання на роботі — неможливо.

Тимчасова непридатність дозволяє бронювання

На відміну від відстрочки за станом здоров’я, статус "тимчасово непридатний" (із чітко визначеним терміном завершення цього статусу) не перетинається із процесом бронювання працівників критично важливої інфраструктури.

"Тимчасова непридатність на 2 місяці не є відстрочкою у контексті статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — підкреслив Юрій Айвазян.

Таким чином, люди з тимчасовою непридатністю, на відміну від осіб із відстрочкою, мають право на бронювання на роботі.