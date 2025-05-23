Неточності у військових документах - можливі проблеми з бронюванням

Перевірка військово-облікової спеціальності у військовому квитку. Фото: dpsu.gov.ua

Процес бронювання від мобілізації не залежить від військових звання, спеціальності чи віку громадянина. Навіть повна відсутність військово-облікової спеціальності у документах не може вплинути на оформлення чи продовження бронювання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Кого бронюють від мобілізації

Працівники підприємств, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки, мають право на бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи не виникне у нього проблеми з бронюванням, якщо у різних військово-облікових документів його військово-облікова спеціальність (ВОС) зазначена по-різному, з невеличкою неточністю.

"Військовозобов’язані підлягають бронюванню, незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", — зазначив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Чи впливають неточності у ВОС на бронювання

Юрист наголосив, що це стосується як оформлення бронювання, так і його продовження.

"Якщо Ви перебуваєте на військовому обліку, працюєте на критичному підприємстві та не перебуваєте у розшуку, то Вам повинні продовжити бронювання, незалежно від того, яка зазначена ВОС", — запевнив Дерій.

Тож неточності чи навіть повна відсутність військово-облікової спеціальності у військових документах громадянина не можуть вплинути на процес бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що деяким працівникам загрожує втрата броні після 28 травня.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може резервіст отримати бронювання.