Неточности в военных документах - возможны проблемы с бронированием

Неточность в ВУС — возникнут ли проблемы с броней
Процесс бронирования от мобилизации не зависит от воинского звания, специальности или возраста гражданина. Даже полное отсутствие военно-учетной специальности в документах не может повлиять на оформление или продление бронирования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Кого бронируют от мобилизации
Работники предприятий, которые были признаны критически важными для отечественной экономики, имеют право на бронирование от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, не возникнут ли у него проблемы с бронированием, если в разных военно-учетных документах его военно-учетная специальность (ВУС) указана по-разному, с небольшой неточностью.
"Военнообязанные подлежат бронированию, независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности", — отметил в ответе юрист Владислав Дерий.
Влияют ли неточности в ВУС на бронирование
Юрист отметил, что это касается как оформления бронирования, так и его продления.
"Если Вы состоите на воинском учете, работаете на критическом предприятии и не находитесь в розыске, то Вам должны продлить бронирование, независимо от того, какая указана ВУС", — заверил Дерий.
Поэтому неточности или даже полное отсутствие военно-учетной специальности в военных документах гражданина не могут повлиять на процесс бронирования от мобилизации.
Напомним, мы ранее писали о том, что некоторым работникам грозит потеря брони после 28 мая.
Добавим, мы сообщали о том, может ли резервист получить бронирование.
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