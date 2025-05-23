Неточности в военных документах - возможны проблемы с бронированием

Проверка военно-учетной специальности в военном билете. Фото: dpsu.gov.ua

Процесс бронирования от мобилизации не зависит от воинского звания, специальности или возраста гражданина. Даже полное отсутствие военно-учетной специальности в документах не может повлиять на оформление или продление бронирования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Кого бронируют от мобилизации

Работники предприятий, которые были признаны критически важными для отечественной экономики, имеют право на бронирование от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, не возникнут ли у него проблемы с бронированием, если в разных военно-учетных документах его военно-учетная специальность (ВУС) указана по-разному, с небольшой неточностью.

"Военнообязанные подлежат бронированию, независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности", — отметил в ответе юрист Владислав Дерий.

Влияют ли неточности в ВУС на бронирование

Юрист отметил, что это касается как оформления бронирования, так и его продления.

"Если Вы состоите на воинском учете, работаете на критическом предприятии и не находитесь в розыске, то Вам должны продлить бронирование, независимо от того, какая указана ВУС", — заверил Дерий.

Поэтому неточности или даже полное отсутствие военно-учетной специальности в военных документах гражданина не могут повлиять на процесс бронирования от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, что некоторым работникам грозит потеря брони после 28 мая.

Добавим, мы сообщали о том, может ли резервист получить бронирование.