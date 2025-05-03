Бронювання для резервіста - коли резервіст отримати бронь

Громадяни, зараховані у оперативний резерв. Фото: Генштаб ЗСУ

Громадяни, які зараховані до оперативного резерву, не мають права на бронювання від мобілізації. Та деякі суди уже ухвалили рішення про те, що резервіст все ж може бути заброньованим чи отримати відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Бронювання і резервісти

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, під час якої частина громадян, які працюють на стратегічно важливих підприємствах, має право на бронювання.

Але це стосується тільки військовозобов’язаних громадян, пояснив юрист Владислав Дерій, бо резервісти, тобто громадяни, які були зараховані до оперативного резерву, не зможуть отримати бронювання.

"Якщо громадянин зарахований в оперативний резерв і про це є позначка у військовому квитку — він отримає відмову у бронюванні", — запевнив юрист.

Коли резервіст може бути заброньований

Разом з тим, додав Владислав Дерій, існують і прецеденти, коли резервісти змогли отримати бронювання чи відстрочку.

"Вже є рішення суду, де суд став на сторону резервіста і зобов'язав ТЦК оформити відстрочку", — підкреслив юрист.

Але, додав Дерій, в тому випадку бронювання відбувалось по списках до Мінекономіки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який територіальний центр комплектування може мобілізувати резервіста.

Додамо, ми повідомляли про те, що таке є оперативний резерв Збройних сил України.