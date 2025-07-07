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Невійськовозобов'язаний — чи треба проходити ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 20:00
Військово-лікарська комісія для невійськовозобов'язаного - чи треба йти в ТЦК
Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"

Громадянин, який у мирний час отримав статус "невійськовозобов’язаний", може бути мобілізований під час війни. Це можливо після військово-лікарської комісії, яку він мусить пройти згідно із законом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Дмитро Мурач.

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Штамп "невійськовозобов’язаний"

До юристів звернувся громадянин, у військово-обліковому документі якого стоїть штамп "невійськовозобов’язаний".

Він поцікавився, що означає цей штамп і чи можуть його з таким штампом відправити на військово-лікарську комісію.

"Вас визнано непридатним до служби в мирний час, обмежено придатним у воєнний час і знято з обліку", — так пояснив громадянину штамп юрист Дмитро Мурач.

Чи направлять невійськовозобов’язаного на ВЛК

Щодо можливості проходження ВЛК, то тут, підкреслив Мурач, ситуація є однозначною і зрозумілою.

"Проходження комісії є законною дією територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату), оскільки Ви вважаєтесь придатним до військової служби в воєнний час за вашими попередніми документами, а для визначення непридатності (придатності або тимчасової непридатності) до військової служби необхідно пройти медичну комісію ВЛК", — наголосив юрист.

А вже після цього ТЦК вирішить, повертати громадянина на облік чи ні. І, відповідно, чи можна його мобілізувати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що очікує на громадянина, який розпочав, але не завершив процес проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, хто має надсилати результати військово-лікарської комісії до ТЦК.

мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані війна
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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