Военно-врачебная комиссия для невоеннообязанного - надо ли идти в ТЦК

Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"

Гражданин, который в мирное время получил статус "невоеннообязанный", может быть мобилизован во время войны. Это возможно после военно-врачебной комиссии, которую он должен пройти по закону.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Дмитрий Мурач.

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Штамп "невоеннообязанный"

К юристам обратился гражданин, в военно-учетном документе которого стоит штамп "невоеннообязанный".

Он поинтересовался, что означает этот штамп и могут ли его с таким штампом отправить на военно-врачебную комиссию.

"Вы признаны непригодным к службе в мирное время, ограниченно годным в военное время и сняты с учета", — так объяснил гражданину штамп юрист Дмитрий Мурач.

Направят ли невоеннообязанного на ВВК

Что касается возможности прохождения ВВК, то здесь, подчеркнул Мурач, ситуация однозначна и понятна.

"Прохождение комиссии является законным действием территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата), поскольку Вы считаетесь годным к военной службе в военное время по вашим предыдущим документам, а для определения непригодности (пригодности или временной непригодности) к военной службе необходимо пройти медицинскую комиссию ВВК", — отметил юрист.

А уже после этого ТЦК решит, возвращать гражданина на учет или нет. И, соответственно, можно ли его мобилизовать.

Напомним, мы ранее писали о том, что ожидает гражданина, который начал, но не завершил процесс прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, кто должен присылать результаты военно-врачебной комиссии в ТЦК.