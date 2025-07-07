Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Невоеннообязанный — надо ли проходить ВВК

Невоеннообязанный — надо ли проходить ВВК

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 20:00
Военно-врачебная комиссия для невоеннообязанного - надо ли идти в ТЦК
Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"

Гражданин, который в мирное время получил статус "невоеннообязанный", может быть мобилизован во время войны. Это возможно после военно-врачебной комиссии, которую он должен пройти по закону.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Дмитрий Мурач.

Реклама
Читайте также:

Штамп "невоеннообязанный"

К юристам обратился гражданин, в военно-учетном документе которого стоит штамп "невоеннообязанный".

Он поинтересовался, что означает этот штамп и могут ли его с таким штампом отправить на военно-врачебную комиссию.

"Вы признаны непригодным к службе в мирное время, ограниченно годным в военное время и сняты с учета", — так объяснил гражданину штамп юрист Дмитрий Мурач.

Направят ли невоеннообязанного на ВВК

Что касается возможности прохождения ВВК, то здесь, подчеркнул Мурач, ситуация однозначна и понятна.

"Прохождение комиссии является законным действием территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата), поскольку Вы считаетесь годным к военной службе в военное время по вашим предыдущим документам, а для определения непригодности (пригодности или временной непригодности) к военной службе необходимо пройти медицинскую комиссию ВВК", — отметил юрист.

А уже после этого ТЦК решит, возвращать гражданина на учет или нет. И, соответственно, можно ли его мобилизовать.

Напомним, мы ранее писали о том, что ожидает гражданина, который начал, но не завершил процесс прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, кто должен присылать результаты военно-врачебной комиссии в ТЦК.

мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные війна
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации