Лікар за гроші оформлював довідки ВЛК — що вирішив суд

У Рівненській області лікар вимагав гроші за оформлення довідок ВЛК. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Радивилівський районний суд Рівненської області ухвалив 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 22 вересня минулого року лікар-невропатолог отримав від військовозобов'язаного чотири тисячі гривень. За цю суму він забезпечив чоловіка висновком ВЛК про тимчасову непридатність до службу. Завдяки цьому документу "клієнт" отримав відстрочку на два місяці. У грудні того ж року та в січні поточного медик отримав ще п'ять тисяч гривень за фіктивне оформлення військовозобов'язаного на стаціонарне лікування та підготовку медичних виписок. Такі довідки могли допомогти чоловіку призовного віку продовжити відстрочку нібито на час лікування.

Рішення суду

Обвинувачений повністю визнав свою провину. У січні медик уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. До того ж він погодився пожертвувати 50 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Порушника оштрафували на 34 тисячі гривень. Крім того, упродовж року він не матиме права бути членом ВЛК. На вирок упродовж 30 днів від дня його проголошення можна подати апеляцію. У такому разі справу розгляне Рівненський апеляційний суд.

