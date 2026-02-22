Врач за взятку оформлял справки ВВК — приговор суда

Мужчина на приеме у врача. Фото иллюстративное: shutterstock.com

На Ровенщине невропатолог требовал взятку за оформление справок ВВК. Ему уже избрали наказание.

Об этом говорится в приговоре, который Радивиловский районный суд Ровенской области принял 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 22 сентября прошлого года врач-невропатолог получил от военнообязанного четыре тысячи гривен. За эту сумму он обеспечил мужчину заключением ВВК о временной непригодности к службе. Благодаря этому документу "клиент" получил отсрочку на два месяца. В декабре того же года и в январе текущего медик получил еще пять тысяч гривен за фиктивное оформление военнообязанного на стационарное лечение и подготовку медицинских выписок. Такие справки могли помочь мужчине призывного возраста продлить отсрочку якобы на время лечения.

Решение суда

Обвиняемый полностью признал свою вину. В январе медик заключил с прокурором соглашение о признании виновности. К тому же он согласился пожертвовать 50 тысяч гривен на нужды ВСУ. Нарушителя оштрафовали на 34 тысячи гривен. Кроме того, в течение года он не будет иметь права быть членом ВВК. На приговор в течение 30 дней со дня его провозглашения можно подать апелляцию. В таком случае дело рассмотрит Ровенский апелляционный суд.

