Відстрочка для звільнених із полону — як працює автоматичне продовження

Обмін полоненими. Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

Для отримання відстрочки захисникам України, яких звільнили з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу. У подальшому її кожні 90 днів продовжуватимуть автоматично.

Про це 18 лютого повідомили в Міністерстві оборони України.

Відстрочка після полону

Від 1 листопада минулого року поряд оформлення відстрочки від мобілізації спростили. У більшості випадків тепер не потрібні ані повторні заяки, ані додаткові візити до установ — за умови коректного зазначення терміну дії відстрочки в облікових даних її зазвичай продовжують автоматично.

Якщо під час оформлення відстрочки встановили конкретну дату, коли сплине строк її дії, після настання цієї дати автоматичного продовження не буде. Якщо ж строком є весь період мобілізації, кожні 90 днів діятиме автопродовження.

Якщо дату завершення відстрочки зазначили неправильно, військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення відстрочки в будь-якому ЦНАПі.

Автоматичного продовження відстрочки не буде, якщо дані в державних реєстрах некоректні або взагалі відсутні. У такому разі треба спочатку оновити інформацію, а вже потім подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП.

Основним підтвердження наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у "Резерв". Паперових довідок із печатками більше не видають. Якщо доступу до смартфона немає, електронний військово-обліковий документ можна роздрукувати в застосунку "Резерв+", через портал "Дія", у ТЦК та СП чи ЦНАПі.

Нагадаємо, військовозобов'язані мають право вступити на аспірантуру й отримати відстрочку. Не є винятком навіть ті, хто перебуває в розшуку.

Раніше юристи повідомили, що громадян з інвалідністю виключають із військового обліку. Статус "У розшуку" теж скасовують.