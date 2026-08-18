Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Незаконне виключення з обліку: військовий юрист назвав ціну

Незаконне виключення з обліку: військовий юрист назвав ціну

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 09:38
Військовий юрист назвав імовірну вартість виключення з військового обліку у 2026 року
Військовий квиток. Фото ілюстративне: УНІАН

У 2022–2023 роках "придбати" виключення з військового обліку в Україні можна було за суму від п'яти до десяти тисяч доларів. Наразі "послуга" майже неможлива. Якби ж ухилянти все-таки захотіли нею скористатися, їм довелося б платити за це в рази більше: кілька десятків тисяч доларів.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 14 серпня, повідомив військовий юрист Тарас Боровський. 

Скільки могло б коштувати виключення з обліку 

За словами експерта, у медіа з'явилася інформація про масштабну схему виключення військовозобов'язаних на Закарпатті з обліку. "Послуга" нібито коштувала 5–10 тисяч доларів. Боровський вважає, що такі чутки не відповідають дійсності. Якби отримати рішення про виключення з обліку можна було купувати, вартість становила б від 10 тисяч доларів до 30 тисяч доларів.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки голови Національної поліції України Максима Цуцкірідзе повідомляв, що ТЦК уже подали до поліції півтора мільйона звернень за фактами ухилення громадян від служби. Це статистика лише за поточний рік. Від початку повномасштабного вторгнення поліцейські відкрили відносно ухилянтів понад 20 тисяч кримінальних проваджень. 

Також Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України писав, що правила надання відстрочки студентам змінилися. Здобувачі освіти тепер отримуватимуть звільнення від призову лише на семестр. Максимальна тривалість такої відстрочки становитиме шість місяців.

Читайте також:
військовий призов військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані ухилянти
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації