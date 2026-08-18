Військовий юрист назвав імовірну вартість виключення з військового обліку у 2026 року

Військовий квиток. Фото ілюстративне: УНІАН

У 2022–2023 роках "придбати" виключення з військового обліку в Україні можна було за суму від п'яти до десяти тисяч доларів. Наразі "послуга" майже неможлива. Якби ж ухилянти все-таки захотіли нею скористатися, їм довелося б платити за це в рази більше: кілька десятків тисяч доларів.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 14 серпня, повідомив військовий юрист Тарас Боровський.

Скільки могло б коштувати виключення з обліку

За словами експерта, у медіа з'явилася інформація про масштабну схему виключення військовозобов'язаних на Закарпатті з обліку. "Послуга" нібито коштувала 5–10 тисяч доларів. Боровський вважає, що такі чутки не відповідають дійсності. Якби отримати рішення про виключення з обліку можна було купувати, вартість становила б від 10 тисяч доларів до 30 тисяч доларів.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки голови Національної поліції України Максима Цуцкірідзе повідомляв, що ТЦК уже подали до поліції півтора мільйона звернень за фактами ухилення громадян від служби. Це статистика лише за поточний рік. Від початку повномасштабного вторгнення поліцейські відкрили відносно ухилянтів понад 20 тисяч кримінальних проваджень.

Також Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України писав, що правила надання відстрочки студентам змінилися. Здобувачі освіти тепер отримуватимуть звільнення від призову лише на семестр. Максимальна тривалість такої відстрочки становитиме шість місяців.