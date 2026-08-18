Военный юрист назвал примерную стоимость снятия с воинского учета в 2026 году

Военный билет. Фото иллюстративное: УНІАН

В 2022–2023 годах "приобрести" освобождение от воинского учета в Украине можно было за сумму от пяти до десяти тысяч долларов. Сейчас эта "услуга" практически недоступна. Если бы уклонисты все-таки захотели ею воспользоваться, им пришлось бы платить за это в разы больше: несколько десятков тысяч долларов.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 14 августа, сообщил военный юрист Тарас Боровский.

Сколько могло бы стоить снятие с учета

По словам эксперта, в СМИ появилась информация о масштабной схеме снятия военнообязанных в Закарпатье с учета. "Услуга" якобы стоила 5–10 тысяч долларов. Боровский считает, что такие слухи не соответствуют действительности. Если бы решение об исключении из учета можно было купить, стоимость составляла бы от 10 тысяч долларов до 30 тысяч долларов.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Национальной полиции Украины Максима Цуцкиридзе сообщал, что ТЦК уже подали в полицию полтора миллиона обращений по фактам уклонения граждан от службы. Это статистика только за текущий год. С начала полномасштабного вторжения полицейские возбудили в отношении уклонистов более 20 тысяч уголовных дел.

Также Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины писал, что правила предоставления отсрочки студентам изменились. Студенты теперь будут получать освобождение от призыва только на семестр. Максимальная продолжительность такой отсрочки составит шесть месяцев.