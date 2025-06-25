Мобилизация летом 2025 года — кто не подлежит военному призыву

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

Во время военного положения в Украине продолжается общая мобилизация. Правда военному призыву подлежат не все.

О порядке проведения мобилизации, правах и обязанностях граждан и основаниях для освобождения от мобилизации говорится в Законе о мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Военному призыву не подлежат:

граждане, которые имеют бронирование;

люди, которых признали непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

женщины и мужчины, которые имеют на содержании более трех несовершеннолетних детей;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, в частности опекуны, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или содержат совершеннолетнего с инвалидностью I или II группы;

граждане, имеющие на содержании детей-сирот в возрасте до 18 лет;

граждане, которые постоянно ухаживают за больными родственниками: мужем или женой, ребенком, родителями;

люди, у которых муж или жена, отец или мать имеют инвалидность;

опекуны и те, кто постоянно ухаживает за человеком с инвалидностью;

женщины и мужчины, которые имеют несовершеннолетних детей, и воспитывают их самостоятельно, поскольку один из супругов служит в ВСУ;

депутаты Верховной Рады или Автономной Республики Крым;

представители ВСУ, Минобороны, СБУ, Нацгвардии, полиции, антикоррупционных органов.

Напомним, адвокаты, как и любые другие военнообязанные, подлежат мобилизации. Исключением являются граждане, которые имеют отсрочку или непригодны к службе.

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