Мобилизация летом 2025 года — кто не подлежит военному призыву

Нюансы мобилизации — кто не подлежит призыву
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com
Ключові моменти Какие причины являются основаниями для избежания мобилизации
Во время военного положения в Украине продолжается общая мобилизация. Правда военному призыву подлежат не все.
О порядке проведения мобилизации, правах и обязанностях граждан и основаниях для освобождения от мобилизации говорится в Законе о мобилизационной подготовке и мобилизации.
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Какие причины являются основаниями для избежания мобилизации
Военному призыву не подлежат:
- граждане, которые имеют бронирование;
- люди, которых признали непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- женщины и мужчины, которые имеют на содержании более трех несовершеннолетних детей;
- женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, в частности опекуны, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или содержат совершеннолетнего с инвалидностью I или II группы;
- граждане, имеющие на содержании детей-сирот в возрасте до 18 лет;
- граждане, которые постоянно ухаживают за больными родственниками: мужем или женой, ребенком, родителями;
- люди, у которых муж или жена, отец или мать имеют инвалидность;
- опекуны и те, кто постоянно ухаживает за человеком с инвалидностью;
- женщины и мужчины, которые имеют несовершеннолетних детей, и воспитывают их самостоятельно, поскольку один из супругов служит в ВСУ;
- депутаты Верховной Рады или Автономной Республики Крым;
- представители ВСУ, Минобороны, СБУ, Нацгвардии, полиции, антикоррупционных органов.
Напомним, адвокаты, как и любые другие военнообязанные, подлежат мобилизации. Исключением являются граждане, которые имеют отсрочку или непригодны к службе.
Также мы сообщали, что в Черкассах военнообязанный проигнорировал повестку. Его приговорили к трем годам лишения свободы.
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