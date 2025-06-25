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Главная Мобилизация Нюансы мобилизации — кто не подлежит призыву

Нюансы мобилизации — кто не подлежит призыву

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 01:30
Мобилизация летом 2025 года — кто не подлежит военному призыву
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com
Ключові моменти Какие причины являются основаниями для избежания мобилизации

Во время военного положения в Украине продолжается общая мобилизация. Правда военному призыву подлежат не все.

О порядке проведения мобилизации, правах и обязанностях граждан и основаниях для освобождения от мобилизации говорится в Законе о мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Какие причины являются основаниями для избежания мобилизации

Военному призыву не подлежат:

  • граждане, которые имеют бронирование;
  • люди, которых признали непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • женщины и мужчины, которые имеют на содержании более трех несовершеннолетних детей;
  • женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, в частности опекуны, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или содержат совершеннолетнего с инвалидностью I или II группы;
  • граждане, имеющие на содержании детей-сирот в возрасте до 18 лет;
  • граждане, которые постоянно ухаживают за больными родственниками: мужем или женой, ребенком, родителями;
  • люди, у которых муж или жена, отец или мать имеют инвалидность;
  • опекуны и те, кто постоянно ухаживает за человеком с инвалидностью;
  • женщины и мужчины, которые имеют несовершеннолетних детей, и воспитывают их самостоятельно, поскольку один из супругов служит в ВСУ;
  • депутаты Верховной Рады или Автономной Республики Крым;
  • представители ВСУ, Минобороны, СБУ, Нацгвардии, полиции, антикоррупционных органов.

Напомним, адвокаты, как и любые другие военнообязанные, подлежат мобилизации. Исключением являются граждане, которые имеют отсрочку или непригодны к службе.

Также мы сообщали, что в Черкассах военнообязанный проигнорировал повестку. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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