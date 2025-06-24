Мобілізація у липні 2025 — чи мають право на відстрочку адвокати

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних громадян до лав ЗСУ, задля захисту країни від російських окупантів. Втім деякі категорії громадян мають право отримати відстрочку від призову. Зокрема, фахівці окремих професій підлягають бронюванню.

Чи можуть отримати відстрочку від мобілізації юристи та адвокати у липні 2025 року, розповів адвокат Василь Гаращак у коментарі Факти ICTV.

Реклама

Читайте також:

Мобілізація у липні 2025 — чи підлягають адвокати та юристи

За словами правознавця, відповідно до чинного законодавства України, адвокати є громадянами України, а тому як і будь-які інші військовозобов'язані особи чоловічої статі підлягають мобілізації, якщо не мають законних підстав на відстрочку та визнані військово-лікарською комісією придатними до військової служби.

"Будь-яких привілеїв у процесі мобілізації, як-от бронювання чи відстрочка, у осіб, які мають статус адвоката — немає. Тільки відстрочки чи бронювання на загальних засадах, — зазначив Гаращак.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

Зазначимо, що усі підстави для отримання відстрочки від мобілізації містить ст. 23 Закону України " Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Також Постанова КМУ №76 визначає, що бронювання та відстрочка стосуються насамперед працівників, які є критично важливими для функціонування держави, органів влади або оборонного сектору.

Наприклад, адвокати, які працюють у держустановах, що мають мобілізаційні завдання, можуть бути заброньовані. Але приватна адвокатська діяльність як така не входить до цього переліку, якщо адвокат не виконує функції у державному секторі.

Таким чином, мобілізація адвокатів можлива, якщо особа не є заброньованою, не має відстрочки за підставами, які містить ст. 23 та визнана ВЛК придатною.

Раніше ми писали, хто з громадян України має законне право оформити відстрочку від мобілізації у липні 2025 року.

Нагадаємо, ми розповідали, коли осіб з інвалідністю можуть мобілізувати на військову службу.

Також ми повідомляли, коли студентів можуть мобілізувати влітку 2025 року.