Мобілізація в Україні — за яких умов мобілізують тих, хто не перебуває в розшуку

Працівники ТЦК із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: Укрінформ

Доставити до ТЦК і в подальшому мобілізувати можуть навіть військовозобов'язаних, які не перебувають у розшуку. Зокрема, траплялися випадки, коли до військкомату доправляли учасників ДТП.

Про це в інтерв'ю Главреду повідомила адвокатка, керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office Поліна Марченко, передає Новини.LIVE.

Мобілізація без розшуку

За словами правознавиці, тих, хто формально не перебуває в розшуку, але не має підстав для відстрочки або бронювання, намагаються доправити до ТЦК під різними приводами.

"Не завжди ці дії виглядають коректно відповідно до вимог чинного законодавства, але фактично вони спрямовані на те, щоб людина проїхала в центр комплектування", — зазначила Марченко.

Якщо у ДТП бере участь військовозобов'язаний, який перебуває в розшуку та не потребує медичної допомоги після аварії, такого громадянина зазвичай везуть до військкомату.

"Якщо людина не потребує медичної допомоги — тобто швидка не госпіталізує її з місця ДТП — у більшості випадків або винуватця аварії, або потерпілу сторону (це не має принципового значення) після оформлення матеріалів можуть доставити до ТЦК після оформлення ДТП", — підсумувала адвокат.

Раніше стало відомо, що військовозобов'язаного можуть оголосити в розшук навіть у період перебронювання. У такому разі він не зможе отримати бронь, доки не позбудеться статусу "У розшуку".

Також ми повідомляли, що українці почали отримувати в застосунку "Резерв+" повідомлення про накладення штрафу. Така інформація не завжди має юридичну силу.