Україна
Головна Мобілізація Отримання відстрочки — хто може оформити онлайн

Отримання відстрочки — хто може оформити онлайн

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 02:28
Відстрочка онлайн і очно — хто може отримати
Військовий квиток. Фото ілюстративне: today.ua

Оформити відстрочку в Україні можна в цифровому або очному форматі. Послуга доступна в застосунку "Резерв+" і у ЦНАПах.

Про це 22 лютого повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Нюанси отримання відстрочки 

Якщо інформація про підстави для відстрочки є в державних реєстрах і не потребує додаткового підтвердження, відстрочку продовжують автоматично. 

Подати заяву на відстрочку через "Резерв+" можуть громадяни, які: 

  • мають встановлену інвалідність;
  • є тимчасово непридатними до військової служби (за наявності електронного рішення ВЛК);
  • виховують дитину з інвалідністю або повнолітню дитину з інвалідністю I–II групи;
  • перебувають у шлюбі з людиною з інвалідністю I–III групи;
  • самостійно виховують неповнолітню дитину;
  • є батьками трьох і більше дітей;
  • доглядають за тяжкохворою дитиною чи іншим членом сім’ї;
  • є опікунами недієздатних людей;
  • навчаються в закладах освіти (студенти, аспіранти);
  • працюють у закладах вищої, професійної або загальної середньої освіти;
  • є членами сімей військовослужбовців, які мають дитину.

Якщо відомості про підставу для відстрочки ще не внесли до електронної системи, немає доступу до смартфона або ж документи є лише в паперовій формі, заяву можна подати у ЦНАПі.

Від 1 листопада минулого року паперові довідки з відбитками печаток не є обов'язковими документами. Для підтвердження відстрочки достатньо мати електронний військово-обліковий документ у "Резерв+".

Нагадаємо, навесні поточного року в Україні триватиме мобілізація. Деякі категорії громадян можуть отримати повістки.

Також ми повідомляли, що в застосунок "Резерв+" може не надійти сповіщення про автоматичне продовження відстрочки. Зокрема, таке стається, коли дані в державних реєстрах неповні або ж узагалі відсутні.

мобілізація відстрочка військовозобов'язані призовник Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
