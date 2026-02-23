Відстрочка онлайн і очно — хто може отримати

Військовий квиток. Фото ілюстративне: today.ua

Оформити відстрочку в Україні можна в цифровому або очному форматі. Послуга доступна в застосунку "Резерв+" і у ЦНАПах.

Про це 22 лютого повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Нюанси отримання відстрочки

Якщо інформація про підстави для відстрочки є в державних реєстрах і не потребує додаткового підтвердження, відстрочку продовжують автоматично.

Подати заяву на відстрочку через "Резерв+" можуть громадяни, які:

мають встановлену інвалідність;

є тимчасово непридатними до військової служби (за наявності електронного рішення ВЛК);

виховують дитину з інвалідністю або повнолітню дитину з інвалідністю I–II групи;

перебувають у шлюбі з людиною з інвалідністю I–III групи;

самостійно виховують неповнолітню дитину;

є батьками трьох і більше дітей;

доглядають за тяжкохворою дитиною чи іншим членом сім’ї;

є опікунами недієздатних людей;

навчаються в закладах освіти (студенти, аспіранти);

працюють у закладах вищої, професійної або загальної середньої освіти;

є членами сімей військовослужбовців, які мають дитину.

Якщо відомості про підставу для відстрочки ще не внесли до електронної системи, немає доступу до смартфона або ж документи є лише в паперовій формі, заяву можна подати у ЦНАПі.

Від 1 листопада минулого року паперові довідки з відбитками печаток не є обов'язковими документами. Для підтвердження відстрочки достатньо мати електронний військово-обліковий документ у "Резерв+".

Нагадаємо, навесні поточного року в Україні триватиме мобілізація. Деякі категорії громадян можуть отримати повістки.

Також ми повідомляли, що в застосунок "Резерв+" може не надійти сповіщення про автоматичне продовження відстрочки. Зокрема, таке стається, коли дані в державних реєстрах неповні або ж узагалі відсутні.