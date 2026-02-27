При каких условиях мобилизуют тех, кто не находится в розыске — объяснение от адвоката

Работники ТЦК с военнообязанным. Фото иллюстративное: Укринформ

Мобилизовать могут даже тех, кто не находится в розыске. В частности, бывали случаи, когда в военкомат доставляли участников ДТП.

Об этом в интервью Главреду сообщила адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office Полина Марченко, передает Новини.LIVE.

Мобилизация без розыска

По словам правоведа, тех, кто формально не находится в розыске, но не имеет оснований для отсрочки или бронирования, пытаются доставить в ТЦК под разными предлогами.

"Не всегда эти действия выглядят корректно в соответствии с требованиями действующего законодательства, но фактически они направлены на то, чтобы человек проехал в центр комплектования", — отметила Марченко.

Если в ДТП участвует военнообязанный, который находится в розыске и не нуждается в медицинской помощи после аварии, такого гражданина обычно везут в военкомат.

"Если человек не нуждается в медицинской помощи — то есть скорая не госпитализирует его с места ДТП — в большинстве случаев или виновника аварии, или потерпевшую сторону (это не имеет принципиального значения) после оформления материалов могут доставить в ТЦК после оформления ДТП", — подытожила адвокат.

Ранее стало известно, что военнообязанного могут объявить в розыск даже в период перебронирования. В таком случае он не сможет получить бронь, пока не избавится от статуса "В розыске".

Также мы сообщали, что украинцы начали получать в приложении "Резерв+" уведомления о наложении штрафа. Такая информация не всегда имеет юридическую силу.