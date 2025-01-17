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Низка хвороб тепер не привід для непридатності, — адвокат

17 січня 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Адвокат Олексій Шалару пояснив, як змінився перелік хвороб, що є підставою для визнання військовозобов'язаного непридатним
Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Деякі хвороби, через які людину раніше визнавали непридатною до служби, зараз уже не є перешкодою для мобілізації. Такі зміни відбулися через внесення правок до наказу №402.

Про це в коментарі Новинам.LIVE  в середу, 15 січня, повідомив адвокат Олексій Шалару.

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За словами правознавця, людину, яка ще нещодавно була обмежено придатною до служби, зараз можуть визнати придатною та мобілізувати.

"Я рекомендую обов’язково звернутися до адвоката або самому відкрити в гуглі 402-й наказ, де чітко розписано перелік хвороб і до яких категорій вони належать... Якщо людина була, наприклад, обмежено придатна й її не можна було мобілізувати, як здорову людину, то зараз ця хвороба могла перейти до категорії "придатна", тому перш ніж піти до ВЛК, обов'язково подивіться", — порадив Олексій Шалару.

Нагадаємо, у лютому більшість військовозобов'язаних і військовослужбовців мають повторно пройти ВЛК. Щоправда, деякі категорії громадян мають право на автоматичне продовження відстрочки. Зокрема, це стосується багатодітних батьків.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язані, які отримали від ТЦК та СП направлення на ВЛК, мають пройти медогляд протягом чотирьох днів. Якщо знадобляться додаткові аналізи та дослідження, цей термін можуть продовжити до 14 днів.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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