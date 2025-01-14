Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Скільки часу на ВЛК дає закон в 2025 році arrow

Скільки часу на ВЛК дає закон в 2025 році

14 січня 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ВЛК для військовозобов’язаних 2025 — за який час треба пройти
Процес проходження ВЛК. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Згідно із законодавством, військовозобов'язаний громадянин має пройти військо-лікарську комісію за чотири доби. У випадку додаткових досліджень та аналізів цей термін може розтягнутися до 14 днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Мінімальний строк ВЛК

В Україні продовжується загальна мобілізація, однією зі складових частин якої є військово-лікарська комісія.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як довго може тривати військово-лікарська комісія для військовозобов’язаного.

"Строки проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не можуть перевищувати 4 днів", — підкреслив юрист.

На скільки днів ВЛК може бути продовжена

Айвазян також пояснив, в якій ситуації ВЛК може бути продовжена.

"За необхідності направлення особи на додаткові лабораторні та інструментальні дослідження для отримання повної та об’єктивної інформації про стан її здоров’я, загальний строк проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не може перевищувати 14 днів", — наголосив правник.

Він додав, що строк проходження військово-лікарської комісії має обраховуватися з дня отримання направлення від ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має право ТЦК відправляти на військово-лікарську комісію педагога.

Також ми повідомляли про те, якими з 6 лютого будуть штрафи за ігнорування ВЛК.

дослідження мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Скільки часу на ВЛК дає закон в 2025 році

19:54 Зеленський змінив склад Ставки — кого виключили

19:43 На Одещині перейменують вісім судів — нові назви

19:41 Підручний першим з українців отримав важливу нагороду в біатлоні

19:35 Демченко пояснив, навіщо Білорусь проводить навчання на кордоні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:34 Львів засипле снігом — містян попереджають про хуртовину завтра

19:33 Зеленський зустрівся з Пісторіусом — про що говорили

18:57 Катастрофа у Чорному морі — підняти танкери до літа не встигнуть

18:49 У Путіна заявили, що Україна "скоро зникне" — в ЦПД відреагували

18:46 Макуана вирішив забути про Полісся та Україну як про страшний сон

20:00 Скільки часу на ВЛК дає закон в 2025 році

19:54 Зеленський змінив склад Ставки — кого виключили

19:43 На Одещині перейменують вісім судів — нові назви

19:41 Підручний першим з українців отримав важливу нагороду в біатлоні

19:35 Демченко пояснив, навіщо Білорусь проводить навчання на кордоні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:34 Львів засипле снігом — містян попереджають про хуртовину завтра

19:33 Зеленський зустрівся з Пісторіусом — про що говорили

18:57 Катастрофа у Чорному морі — підняти танкери до літа не встигнуть

18:49 У Путіна заявили, що Україна "скоро зникне" — в ЦПД відреагували

18:46 Макуана вирішив забути про Полісся та Україну як про страшний сон

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Text

08:00 Завершальна президентська промова Байдена — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво