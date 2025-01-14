ВЛК для військовозобов’язаних 2025 — за який час треба пройти

Процес проходження ВЛК. Фото: УНІАН

Згідно із законодавством, військовозобов'язаний громадянин має пройти військо-лікарську комісію за чотири доби. У випадку додаткових досліджень та аналізів цей термін може розтягнутися до 14 днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується загальна мобілізація, однією зі складових частин якої є військово-лікарська комісія.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як довго може тривати військово-лікарська комісія для військовозобов’язаного.

"Строки проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не можуть перевищувати 4 днів", — підкреслив юрист.

На скільки днів ВЛК може бути продовжена

Айвазян також пояснив, в якій ситуації ВЛК може бути продовжена.

"За необхідності направлення особи на додаткові лабораторні та інструментальні дослідження для отримання повної та об’єктивної інформації про стан її здоров’я, загальний строк проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не може перевищувати 14 днів", — наголосив правник.

Він додав, що строк проходження військово-лікарської комісії має обраховуватися з дня отримання направлення від ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має право ТЦК відправляти на військово-лікарську комісію педагога.

Також ми повідомляли про те, якими з 6 лютого будуть штрафи за ігнорування ВЛК.