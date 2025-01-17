Адвокат Алексей Шалару объяснил, как изменился перечень болезней, являющихся основанием для признания военнообязанного непригодным

Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE

Некоторые болезни, из-за которых человека ранее признавали непригодным к службе, сейчас уже не являются препятствием для мобилизации. Такие изменения произошли из-за внесения правок в приказ №402.

Об этом в комментарии Новинам.LIVE в среду, 15 января, сообщил адвокат Алексей Шалару.

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По словам правоведа, человека, который еще недавно был ограниченно пригодным к службе, сейчас могут признать пригодным и мобилизовать.

"Я рекомендую обязательно обратиться к адвокату или самому открыть в гугле 402-й приказ, где четко расписан перечень болезней и к каким категориям они относятся... Если человек был, например, ограниченно годен и его нельзя было мобилизовать, как здорового человека, то сейчас эта болезнь могла перейти в категорию "годен", поэтому прежде чем пойти на ВВК, обязательно посмотрите", — посоветовал Алексей Шалару.

Напомним, в феврале большинство военнообязанных и военнослужащих должны повторно пройти ВВК. Правда, некоторые категории граждан имеют право на автоматическое продление отсрочки. В частности, это касается многодетных родителей.

Также мы сообщали, что военнообязанные, которые получили от ТЦК и СП направление на ВВК, должны пройти медосмотр в течение четырех дней. Если понадобятся дополнительные анализы и исследования, этот срок могут продлить до 14 дней.