Головна Мобілізація Нова функція в "Резерв+" — як стати на облік без візиту до ТЦК та СП

Нова функція в "Резерв+" — як стати на облік без візиту до ТЦК та СП

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 04:30
Як стати на військовий облік у застосунку "Резерв+" — алгоритм від Міноборони
Застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: reNews/Віталій Носач

У застосунку "Резерв+" можна за кілька кликів стати облік. Послуга доступна навіть тим, хто перебуває за кордоном.

Про це 28 січня повідомили в Миноборони

Постановка на облік через "Резерв+"

Стати на облік без особистої явки до військкомату до 30 липня можуть юнаки 2009 року народження, а також чоловікам віком 18–59 років, які раніше не перебували на обліку та мають біометричні документи.

"Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше. Тим, кого зняли з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК та СП", — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Як стати на облік у застосунку "Резерв+":

  • встановити застосунок або оновити його до останньої версії;
  • авторизуватися;
  • обрати функцію "Стати на облік";
  • дочекатися автоматичного опрацювання запиту.

Коли громадянина візьмуть на облік, у застосунку з'явиться Резерв ID зі статусом "Призовник" (якщо людині 17–24 років) або "Військовозобов'язаний" (якщо людині 25–59 років).

Завдяки новій функції в застосунку "Резерв+" можна з будь-якої точки світу стати на облік без черг, проходження медогляду й наявності паперових документів. Також у Міноборони зазначають, що онлайн-процедура сприяє підвищенню швидкості та якості ведення обліку, розвантажує ТЦК та СП від рутинної роботи.

Нагадаємо, працівників, які мають бронювання, можуть помилково мобілізувати. Таких мобілізованих можна повернути. 

Раніше ми повідомляли про появу в застосунку "Резерв+" нової функції. Військовозобов'язаних інформують про надсилання повісток.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
