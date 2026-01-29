Як стати на військовий облік у застосунку "Резерв+" — алгоритм від Міноборони

Застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: reNews/Віталій Носач

У застосунку "Резерв+" можна за кілька кликів стати облік. Послуга доступна навіть тим, хто перебуває за кордоном.

Про це 28 січня повідомили в Миноборони.

Постановка на облік через "Резерв+"

Стати на облік без особистої явки до військкомату до 30 липня можуть юнаки 2009 року народження, а також чоловікам віком 18–59 років, які раніше не перебували на обліку та мають біометричні документи.

"Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше. Тим, кого зняли з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК та СП", — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Як стати на облік у застосунку "Резерв+":

встановити застосунок або оновити його до останньої версії;

авторизуватися;

обрати функцію "Стати на облік";

дочекатися автоматичного опрацювання запиту.

Коли громадянина візьмуть на облік, у застосунку з'явиться Резерв ID зі статусом "Призовник" (якщо людині 17–24 років) або "Військовозобов'язаний" (якщо людині 25–59 років).

Завдяки новій функції в застосунку "Резерв+" можна з будь-якої точки світу стати на облік без черг, проходження медогляду й наявності паперових документів. Також у Міноборони зазначають, що онлайн-процедура сприяє підвищенню швидкості та якості ведення обліку, розвантажує ТЦК та СП від рутинної роботи.

