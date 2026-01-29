Как стать на воинский учет в приложении "Резерв+" - алгоритм от Минобороны

Приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: reNews/Виталий Носач

В приложении "Резерв+" можно за несколько кликов стать на учет. Услуга доступна даже тем, кто находится за границей.

Об этом 28 января сообщили в Минобороны.

Реклама

Читайте также:

Постановка на учет через "Резерв+"

Стать на учет без личной явки в военкомат до 30 июля могут юноши 2009 года рождения, а также мужчинам в возрасте 18-59 лет, которые ранее не состояли на учете и имеют биометрические документы.

"Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые. Тем, кого сняли с учета, а также женщинам, нужно обратиться в ТЦК и СП", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как стать на учет в приложении "Резерв+":

установить приложение или обновить его до последней версии;

авторизоваться;

выбрать функцию "Встать на учет";

дождаться автоматической обработки запроса.

Когда гражданина возьмут на учет, в приложении появится Резерв ID со статусом "Призывник" (если человеку 17-24 лет) или "Военнообязанный" (если человеку 25-59 лет).

Благодаря новой функции в приложении "Резерв+" можно из любой точки мира стать на учет без очередей, прохождения медосмотра и наличия бумажных документов. Также в Минобороны отмечают, что онлайн-процедура способствует повышению скорости и качества ведения учета, разгружает ТЦК и СП от рутинной работы.

Напомним, работников, которые имеют бронирование, могут ошибочно мобилизовать. Таких мобилизованных можно вернуть.

Ранее мы сообщали о появлении в приложении "Резерв+" новой функции. Военнообязанных информируют о направлении повесток.