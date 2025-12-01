Хвороби органів травлення — в яких випадках не мобілізують

УЗД. Фото: УНІАН

У час повномасштабної мобілізації питання, хто саме може бути визнаний непридатним до служби, залишається одним із найчастіше обговорюваних серед військовозобов’язаних. Є чіткий перелік хвороб органів травлення, який визначає підстави для непридатності до служби у війську.

Вони вказані у затвердженні Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України від Міноборони України.

Реклама

Читайте також:

Які хвороби органів травлення є підставою для непридатності

До масштабної групи патологій, які можуть стати причиною звільнення від служби, належать хвороби органів травлення. Серед них першими розглядаються тяжкі щелепно-лицьові аномалії (за винятком вроджених), коли зміни прикусу або будови щелеп заважають людині нормально дихати, відчувати запахи, пережовувати їжу, ковтати або чітко розмовляти. У випадках, коли такі порушення впливають на базові функції організму, ВЛК визнає громадянина непридатним.

Окрім того, підставою для непридатності будуть: хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки. Сюди входять езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, виражена гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші розлади, що серйозно змінюють роботу травної системи. У тому ж переліку перебувають патології апендиксата неінфекційні ентерити й коліти — хвороба Крона, виразковий коліт та інші запальні стани.

Також враховуються всі діагнози, включені до блоків К55–К67: кишкова непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикульозна хвороба, синдром подразненого кишечнику, хронічні запори, мегаколон, а також захворювання прямої кишки і заднього проходу, перитоніт і спайкова хвороба. За наявності стійких функціональних порушень ці діагнози можуть бути підставою для повного звільнення від служби.

Чи може виразка шлунку бути підставою для виключення з обліку

Окремим пунктом стоїть виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки (К25–К26). Якщо захворювання супроводжується стійкими змінами самопочуття, частими загостреннями чи значним зниженням здатності до навантажень, ВЛК ухвалює рішення про непридатність.

Які хвороби печінки та жовчного унеможливлюють мобілізацію

До категорії безумовних підстав для звільнення належать серйозні захворювання печінки (К70–К77): алкогольна хвороба, токсичні ураження, хронічні гепатити, фіброз або цироз. Подібні патології свідчать про суттєве порушення роботи органа, через що людина фізично не може витримувати навіть помірні навантаження.

У цю ж групу потрапляють хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів і підшлункової залози, зокрема, холецистит, холангіт чи панкреатит, якщо вони супроводжуються вираженими функціональними змінами.

Які грижі у черевній порожнині не дозволяють служити

Пахові, стегнові, пупкові, діафрагмальні та інші види гриж можуть бути підставою для непридатності, якщо вони стають причиною значних порушень роботи організму або несуть високий ризик ускладнень під час фізичних навантажень.

Який нюанс треба врахувати при розгляді придатності

У кожній із цих категорій визначальним залишається один критерій — ступінь функціональної неспроможності. Якщо захворювання не просто зафіксоване медично, а реально позначається на повсякденному житті людини, її здатності працювати, рухатися чи витримувати фізичні навантаження, ВЛК визнає громадянина непридатним до військової служби у воєнний час.

Також дізнайтеся, які хвороби шкіри не дозволяють служити у війську та які хвороби очей є підставою для визнання людини непридатною до служби.