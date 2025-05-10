Як повернутися на службу після СЗЧ у 2025 році — законні підстави

Військовослужбовець підписує документи. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що знову відкриває можливість добровільного повернення на військову службу для тих, хто вперше самовільно залишив частину або дезертував. Йдеться про повернення за спрощеним механізмом без необхідності проходження судової процедури щодо зняття кримінальної відповідальності. Документ вже направлено на підпис президенту.

Про це повідомляє Армія.Inform.

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Скільки часу буде у військових на поновлення

Якщо глава держави підпише закон, він дозволить військовослужбовцям, які залишили частину або дезертирували до 30 квітня 2025 року, самостійно відновити службу за спрощеною процедурою. Ця норма діятиме до 30 серпня 2025 року включно.

Раніше аналогічна норма вже застосовувалась у період з листопада 2024 року по березень 2025 року, але тоді вона стосувалася лише тих, хто залишив частину до 29 листопада.

Хто з військових зможе поновитися після СЗЧ без суду та покарання

Як зазначає Міноборони, повернутися можуть лише ті, хто самовільно залишив частину вперше. У разі прибуття до військової частини командир повинен не пізніше ніж за 72 години поновити військовослужбовця на службі, відновити контракт, почати знову виплачувати грошове забезпечення, забезпечити харчування, речове майно та інші види забезпечення. Також автоматично поновлюються соціальні гарантії й пільги.

Як відновити службу за спрощеною процедурою

Подати рапорт на повернення через застосунок "Армія+". Далі слід упродовж 24 годин прибути до найближчого відділення Військової служби правопорядку, а після консультації — дістатися до батальйону резерву та упродовж 72 годин поновитися на службі та відновити контракт.

Крім того, потрібно буде подати ще один рапорт у "Армія+" — цього разу щодо зміни місця служби. До нього додається рекомендаційний лист від частини, куди військовий бажає перейти. Надалі після погодження військовослужбовець готується до переведення.

Що буде, якщо це не перший випадок СЗЧ або протермінувати час

У разі якщо повернення не буде здійснено до 30 серпня або ж якщо це не перше СЗЧ, залишається лише інший, значно складніший варіант — через суд. Такий порядок передбачає подання клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та письмову згоду командира військової частини на прийняття військовослужбовця. Лише після цього можливе поновлення на службі.

Що ще зміниться згідно з новим законом

Під час дії воєнного стану, навіть у разі самовільного залишення частини чи дезертирства, військова служба не вважатиметься припиненою. Проте на період відсутності зупиняється виплата грошового забезпечення, а також втрачається право на пільги, соціальні гарантії та компенсації — як для самого військовослужбовця, так і для членів його родини.

Нагадаємо, бувають випадки, коли навіть після повернення на службу після СЗЧ військовослужбовець все ще може перебувати у розшуку — юристи пояснили, що робити в таких випадках.

Також читайте, як впливає СЗЧ на подальшу дію пільг, які передбачені військовослужбовцям.