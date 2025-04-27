СЗЧ військового - як знятися з розшуку після повернення на службу

Затриманий військовослужбовець. Фото: hromadske.radio

Військовослужбовець, який повернувся до лав ЗСУ після самовільного залишення частини, може і надалі перебувати у розшуку. Для того, аби знятися з розшуку, він має звернутися до того правоохоронного органу, який і ухвалив рішення про розшук.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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СЗЧ і розшук

Коли військовослужбовець Збройних сил України без дозволу чи наказу командира залишає розташування своєї військової частини чи підрозділу, він вважається таким, що здійснив СЗЧ — самовільне залишення частини.

У такому випадку його обов’язково оголошують у розшук.

Військовослужбовець може вернутися до ЗСУ після здійсненого СЗЧ і продовжити військову службу, за певних умов це є можливим.

Але, поцікавився громадянин, який звернувся до юристів, чи залишається такий солдат у розшуку.

Як знятися з розшуку після СЗЧ

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, зазначив, що військовослужбовець справді може залишатися у розшуку попри повернення до військової частини.

Юрист порадив, куди звертатися військовому після СЗЧ, аби знятися з розшуку і не мати проблем із правоохоронцями.

"Зверніться до того органу, який Вас у такий розшук подав — ДБР чи поліція", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли кримінальна справа за СЗЧ не відкривається.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має військовослужбовець, повернувшись із СЗЧ, право на отримання усього належного грошового забезпечення.