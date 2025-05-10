Как вернуться на службу после СЗЧ в 2025 году - законные основания

Военнослужащий подписывает документы. Фото иллюстративное: из открытых источников

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который снова открывает возможность добровольного возвращения на военную службу для тех, кто впервые самовольно оставил часть или дезертировал. Речь идет о возвращении по упрощенному механизму без необходимости прохождения судебной процедуры по снятию уголовной ответственности. Документ уже направлен на подпись президенту.

Об этом сообщает Армия.Inform.

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Сколько времени будет у военных на восстановление

Если глава государства подпишет закон, он позволит военнослужащим, которые оставили часть или дезертировали до 30 апреля 2025 года, самостоятельно восстановить службу по упрощенной процедуре. Эта норма будет действовать до 30 августа 2025 года включительно.

Ранее аналогичная норма уже применялась в период с ноября 2024 года по март 2025 года, но тогда она касалась только тех, кто оставил часть до 29 ноября.

Кто из военных сможет восстановиться после СОЧ без суда и наказания

Как отмечает Минобороны, вернуться могут только те, кто самовольно оставил часть впервые. В случае прибытия в воинскую часть командир должен не позднее чем за 72 часа восстановить военнослужащего на службе, восстановить контракт, начать снова выплачивать денежное обеспечение, обеспечить питание, вещевое имущество и другие виды обеспечения. Также автоматически возобновляются социальные гарантии и льготы.

Как восстановить службу по упрощенной процедуре

Подать рапорт на возвращение через приложение "Армия+". Далее следует в течение 24 часов прибыть в ближайшее отделение Военной службы правопорядка, а после консультации следует добраться до батальона резерва и в течение 72 часов восстановиться на службе и возобновить контракт.

Кроме того, нужно будет подать еще один рапорт в "Армия+" — на этот раз об изменении места службы. К нему прилагается рекомендательное письмо от части, куда военный желает перейти. В дальнейшем после согласования военнослужащий готовится к переводу.

Что будет, если это не первый случай СОЧ или просрочить время

В случае если возвращение не будет осуществлено до 30 августа или же если это не первое СОЧ, остается только другой, значительно более сложный вариант — через суд. Такой порядок предусматривает подачу ходатайства об освобождении от уголовной ответственности и письменное согласие командира воинской части на принятие военнослужащего. Только после этого возможно восстановление на службе.

Что еще изменится согласно новому закону

Во время действия военного положения, даже в случае самовольного оставления части или дезертирства, военная служба не будет считаться прекращенной. Однако на период отсутствия останавливается выплата денежного обеспечения, а также теряется право на льготы, социальные гарантии и компенсации — как для самого военнослужащего, так и для членов его семьи.

Напомним, бывают случаи, когда даже после возвращения на службу после СОЧ военнослужащий все еще может находиться в розыске — юристы объяснили, что делать в таких случаях.

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