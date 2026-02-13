Відповідальність для ухилянтів можуть посилити — нові правила мобілізації

Відео
Головна Мобілізація Нові правила мобілізації — які серйозні зміни готує Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 18:00
У чоловіка перевіряють військово-облікові документи. Фото: Вінницький ТЦК та СП

Невдовзі правила мобілізації в Україні можуть зазнати серйозних коректив. Міністерство оборони України зараз напрацьовує свої пропозиції, незабаром законопроєкт з’явиться у Верховній Раді.

Про це повідомляє Новини.LIVE на заяву члена парламентського Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського ТСН.ua.

Читайте також:

Відповідальність для ухилянтів можуть посилити

За словами Веніславського, насамперед треба мінімізувати будь-які конфліктні ситуації для того, щоб територіальні центри комплектування не звинувачували у порушенні прав людини і щоб Російська Федерація не використовувала це як складову своєї інформаційно-психологічної війни.

"Потрібно згадати, що казав президент про те, щоб мінімізувати випадки, які супроводжуються конфліктами під час мобілізації. Це одне з ключових завдань, яке розуміє і комітет, і президент озвучив, і міністр оборони Михайло Федоров розуміє. Тобто мінімізувати будь-які конфліктні ситуації", — сказав він.

Водночас, за його словами, військовозобов’язані громадяни мають приходити до ТЦК. Тому планується запровадження таких норм, які б одночасно усунули конфліктні ситуації та унеможливили б уникнення виконання військового обов’язку.

"Я думаю, що найближчим часом вони (зміни щодо мобілізації  ред.) будуть презентовані комітету. Далі ми зможемо їх більш широко обговорювати. Йдеться про те, щоб життя тих, хто не виконує свій конституційний обов’язок із захисту України, не було б простішим, ніж життя тих, хто, наприклад, не сплачує аліменти. Зараз до неплатників аліментів застосовуються більш жорсткі заходи, ніж до тих, хто ухиляється від призову на військову службу", — зазначає Веніславський.

Нагадаємо, у Верховній Раді також готують зміни щодо відстрочки від мобілізації.

Також парламент може розширити повноваження ВЛК.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
