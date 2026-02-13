Відповідальність для ухилянтів можуть посилити — нові правила мобілізації

У чоловіка перевіряють військово-облікові документи. Фото: Вінницький ТЦК та СП

Невдовзі правила мобілізації в Україні можуть зазнати серйозних коректив. Міністерство оборони України зараз напрацьовує свої пропозиції, незабаром законопроєкт з’явиться у Верховній Раді.

Про це повідомляє Новини.LIVE на заяву члена парламентського Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського ТСН.ua.

Відповідальність для ухилянтів можуть посилити

За словами Веніславського, насамперед треба мінімізувати будь-які конфліктні ситуації для того, щоб територіальні центри комплектування не звинувачували у порушенні прав людини і щоб Російська Федерація не використовувала це як складову своєї інформаційно-психологічної війни.

"Потрібно згадати, що казав президент про те, щоб мінімізувати випадки, які супроводжуються конфліктами під час мобілізації. Це одне з ключових завдань, яке розуміє і комітет, і президент озвучив, і міністр оборони Михайло Федоров розуміє. Тобто мінімізувати будь-які конфліктні ситуації", — сказав він.

Водночас, за його словами, військовозобов’язані громадяни мають приходити до ТЦК. Тому планується запровадження таких норм, які б одночасно усунули конфліктні ситуації та унеможливили б уникнення виконання військового обов’язку.

"Я думаю, що найближчим часом вони (зміни щодо мобілізації — ред.) будуть презентовані комітету. Далі ми зможемо їх більш широко обговорювати. Йдеться про те, щоб життя тих, хто не виконує свій конституційний обов’язок із захисту України, не було б простішим, ніж життя тих, хто, наприклад, не сплачує аліменти. Зараз до неплатників аліментів застосовуються більш жорсткі заходи, ніж до тих, хто ухиляється від призову на військову службу", — зазначає Веніславський.

Нагадаємо, у Верховній Раді також готують зміни щодо відстрочки від мобілізації.

Також парламент може розширити повноваження ВЛК.