Україна
Новости
Новые правила мобилизации — какие изменения готовит Минобороны

Новые правила мобилизации — какие изменения готовит Минобороны

Дата публикации 13 февраля 2026 18:00
Ответственность для уклонистов могут усилить — новые правила мобилизации
У мужчины проверяют военно-учетные документы. Фото: Винницкий ТЦК и СП

Вскоре правила мобилизации в Украине могут претерпеть серьезные коррективы. Министерство обороны Украины сейчас нарабатывает свои предложения, вскоре законопроект появится в Верховной Раде.

Об этом сообщает Новини.LIVE на заявление члена парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского ТСН.ua.

Ответственность для уклонистов могут усилить

По словам Вениславского, прежде всего надо минимизировать любые конфликтные ситуации для того, чтобы территориальные центры комплектования не обвиняли в нарушении прав человека и чтобы Российская Федерация не использовала это как составляющую своей информационно-психологической войны.

"Нужно вспомнить, что говорил президент о том, чтобы минимизировать случаи, которые сопровождаются конфликтами во время мобилизации. Это одна из ключевых задач, которую понимает и комитет, и президент озвучил, и министр обороны Михаил Федоров понимает. То есть минимизировать любые конфликтные ситуации", — сказал он.

В то же время, по его словам, военнообязанные граждане должны приходить в ТЦК. Поэтому планируется введение таких норм, которые бы одновременно устранили конфликтные ситуации и сделали невозможным бы избежание выполнения воинского долга.

"Я думаю, что в ближайшее время они (изменения по мобилизации — ред.) будут представлены комитету. Далее мы сможем их более широко обсуждать. Речь идет о том, чтобы жизнь тех, кто не выполняет свой конституционный долг по защите Украины, не была бы проще, чем жизнь тех, кто, например, не платит алименты. Сейчас к неплательщикам алиментов применяются более жесткие меры, чем к тем, кто уклоняется от призыва на военную службу", — отмечает Вениславский.

Напомним, в Верховной Раде также готовят изменения относительно отсрочки от мобилизации.

Также парламент может расширить полномочия ВВК.

