Нові правила мобілізації — кому з 25-річних варто йти до ТЦК

Працівники ТЦК СП перевіряють документи в хлопця. Фото ілюстративне: facebook.com/lvivobltck

Два дні тому Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку до 25 років. Відтак чоловіки, яким виповнилося 25 років, можуть не приходити самостійно до ТЦК та СП, якщо не отримали повістки, а мають це робити вже після її отримання. Водночас дехто може уникнути призову.

Про це розповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі "Телевізійній службі новин".

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За словами правозахисниці, зменшення призовного віку до 25 років означає, що юнакам цього віку варто очікувати на повістку від ТЦК, аби їх взяли на військовий облік, а також на проходження ВЛК. Якщо чоловік не має жодних підстав для відстрочки від служби — його призвуть.

"Йти до ТЦК варто лише тоді, якщо юнак отримав повістку про виклик до ТЦК. Самостійно відвідувати центри комплектування нема потреби", — сказала вона.

Кого не візьмуть в армію

Хоча законопроєкт №10449 ще не ухвалили, підстави для отримання відстрочки лишаються незмінними. Загальна мобілізація не загрожує юнакам за наступних умов:

інвалідність або якщо ВЛК визначить чоловіка тимчасово непридатним;

студенти, аспіранти та викладачі закладів освіти, які працюють на ставку 0,75% (викладачі зі вченим званням теж мають право на відстрочку незалежно від ставки);

військовозобов’язані, які самостійно виховують неповнолітніх дітей до 18 років або мають багатодітну родину;

усиновителі та опікуни дітей;

заброньовані підприємством критичної інфраструктури військовозобов'язані;

військовозобов'язані, які мають дружину, батьків або батьків дружини з інвалідністю І або ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які мають їх утримувати згідно з законом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, до яких важливих змін потрібно готуватися кожному українцю, після ухвалення нових правил мобілізації.

Водночас у Генштабі заявили, що до кінця цієї весни буде звільнено в запас зі строкової служби близько 7 тис. осіб, зокрема — строковиків ЗСУ та Державної спецслужби транспорту.