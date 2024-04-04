Новые правила мобилизации — кому из 25-летних следует идти в ТЦК

Сотрудники ТЦК СП проверяют документы у парня. Фото иллюстративное: facebook.com/lvivobltck

Два дня назад президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении призывного возраста до 25 лет. Следовательно, мужчины, которым исполнилось 25 лет, могут не приходить самостоятельно в ТЦК и СП, если не получили повестки, а должны это делать уже после ее получения. В то же время, некоторые могут избежать призыва.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии "Телевизионной службе новостей".

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По словам правозащитницы, уменьшение призывного возраста до 25 лет означает, что юношам этого возраста следует ожидать повестки от ТЦК, чтобы их взяли на военный учет, а также на прохождение ВВК. Если у мужчины нет оснований для отсрочки от службы — его призовут.

"Идти в ТЦК стоит только тогда, когда юноша уже получил повестку о вызове в ТЦК. Самостоятельно посещать центры комплектования нет нужды", — сказала она.

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Хотя законопроект №10449 еще не был принят, основания для получения отсрочки остаются неизменными. Общая мобилизация не грозит молодым людям при следующих условиях:

инвалидность или если ВВК определит мужчину временно непригодным;

студенты, аспиранты и преподаватели учебных заведений, работающие на ставку 0,75% (преподаватели с ученым званием тоже имеют право на отсрочку независимо от ставки);

военнообязанные, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей до 18 лет или имеющие многодетную семью;

усыновители и опекуны детей;

забронированные предприятием критической инфраструктуры военнообязанные;

военнообязанные, имеющие жену, родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые должны их содержать по закону.

Напомним, ранее мы писали о том, к каким важным изменениям нужно готовиться каждому украинцу после принятия новых правил мобилизации.

В то же время в Генштабе заявили, что до конца этой весной будут уволены в запас со срочной службы около 7 тыс. человек, в том числе — срочников ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта.