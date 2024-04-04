Новые правила мобилизации — кому из 25-летних следует идти в ТЦК
Два дня назад президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении призывного возраста до 25 лет. Следовательно, мужчины, которым исполнилось 25 лет, могут не приходить самостоятельно в ТЦК и СП, если не получили повестки, а должны это делать уже после ее получения. В то же время, некоторые могут избежать призыва.
Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии "Телевизионной службе новостей".
Стоит ли 25-летним идти в ТЦК
По словам правозащитницы, уменьшение призывного возраста до 25 лет означает, что юношам этого возраста следует ожидать повестки от ТЦК, чтобы их взяли на военный учет, а также на прохождение ВВК. Если у мужчины нет оснований для отсрочки от службы — его призовут.
"Идти в ТЦК стоит только тогда, когда юноша уже получил повестку о вызове в ТЦК. Самостоятельно посещать центры комплектования нет нужды", — сказала она.
Кого не возьмут в армию
Хотя законопроект №10449 еще не был принят, основания для получения отсрочки остаются неизменными. Общая мобилизация не грозит молодым людям при следующих условиях:
- инвалидность или если ВВК определит мужчину временно непригодным;
- студенты, аспиранты и преподаватели учебных заведений, работающие на ставку 0,75% (преподаватели с ученым званием тоже имеют право на отсрочку независимо от ставки);
- военнообязанные, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей до 18 лет или имеющие многодетную семью;
- усыновители и опекуны детей;
- забронированные предприятием критической инфраструктуры военнообязанные;
- военнообязанные, имеющие жену, родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые должны их содержать по закону.
Напомним, ранее мы писали о том, к каким важным изменениям нужно готовиться каждому украинцу после принятия новых правил мобилизации.
В то же время в Генштабе заявили, что до конца этой весной будут уволены в запас со срочной службы около 7 тыс. человек, в том числе — срочников ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта.
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