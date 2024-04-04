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Новые правила мобилизации — кому из 25-летних следует идти в ТЦК

4 апреля 2024 17:16
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Новые правила мобилизации — кому из 25-летних следует идти в ТЦК
Сотрудники ТЦК СП проверяют документы у парня. Фото иллюстративное: facebook.com/lvivobltck
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Два дня назад президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении призывного возраста до 25 лет. Следовательно, мужчины, которым исполнилось 25 лет, могут не приходить самостоятельно в ТЦК и СП, если не получили повестки, а должны это делать уже после ее получения. В то же время, некоторые могут избежать призыва.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии "Телевизионной службе новостей".

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По словам правозащитницы, уменьшение призывного возраста до 25 лет означает, что юношам этого возраста следует ожидать повестки от ТЦК, чтобы их взяли на военный учет, а также на прохождение ВВК. Если у мужчины нет оснований для отсрочки от службы — его призовут.

"Идти в ТЦК стоит только тогда, когда юноша уже получил повестку о вызове в ТЦК. Самостоятельно посещать центры комплектования нет нужды", — сказала она.

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Хотя законопроект №10449 еще не был принят, основания для получения отсрочки остаются неизменными. Общая мобилизация не грозит молодым людям при следующих условиях:

  • инвалидность или если ВВК определит мужчину временно непригодным;
  • студенты, аспиранты и преподаватели учебных заведений, работающие на ставку 0,75% (преподаватели с ученым званием тоже имеют право на отсрочку независимо от ставки);
  • военнообязанные, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей до 18 лет или имеющие многодетную семью;
  • усыновители и опекуны детей;
  • забронированные предприятием критической инфраструктуры военнообязанные;
  • военнообязанные, имеющие жену, родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые должны их содержать по закону.

Напомним, ранее мы писали о том, к каким важным изменениям нужно готовиться каждому украинцу после принятия новых правил мобилизации.

В то же время в Генштабе заявили, что до конца этой весной будут уволены в запас со срочной службы около 7 тыс. человек, в том числе — срочников ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта.

ВСУ
Украина
военный призыв
мобилизация
ТЦК и СП

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