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Нові правила надсилання повісток — що змінилося

3 липня 2024 13:01
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Надсилання повісток після 16 липня, зміни у законодавстві
Отримання поштового відправлення. Фото: Depositphotos
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Згідно із новими правилами, повістки військовозобов’язаним, призовникам та резервістам надсилатимуться тепер із рекомендованим врученням. Електронних повісток поки що не планують запроваджувати.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 747 від 25 червня 2024 року.

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Що змінилося у правилах надсилання повісток

В Правила надання послуг поштового зв’язку були внесені зміни, що стосуються оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Повістки, згідно із цими змінами, можуть надсилатися рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

Була додана саме норма про "рекомендоване вручення".

Чи будуть електронні повістки

Натомість, електронних повісток в Україні поки що не буде.

Ні Кабінет міністрів, ні військове командування не розглядають подібний варіант як можливий.

Нагадаємо, ми писали, яке покарання загрожує, якщо проігнорувати три повістки.

Також ми розповідали, як правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному додому, та який має бути порядок дій.

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