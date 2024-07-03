Надсилання повісток після 16 липня, зміни у законодавстві

Отримання поштового відправлення. Фото: Depositphotos

Згідно із новими правилами, повістки військовозобов’язаним, призовникам та резервістам надсилатимуться тепер із рекомендованим врученням. Електронних повісток поки що не планують запроваджувати.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 747 від 25 червня 2024 року.

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Що змінилося у правилах надсилання повісток

В Правила надання послуг поштового зв’язку були внесені зміни, що стосуються оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Повістки, згідно із цими змінами, можуть надсилатися рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

Була додана саме норма про "рекомендоване вручення".

Чи будуть електронні повістки

Натомість, електронних повісток в Україні поки що не буде.

Ні Кабінет міністрів, ні військове командування не розглядають подібний варіант як можливий.

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