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Новые правила отправки повесток — что изменилось

3 июля 2024 13:01
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Любомир Кучер
Редактор
Отправка повесток после 16 июля, изменения в законодательстве
Получение почтового отправления. Фото: Depositphotos
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно новым правилам, повестки военнообязанным, призывникам и резервистам будут отправляться теперь с рекомендованным вручением. Электронные повестки пока не планируют вводить.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №747 от 25 июня 2024 года.

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Что изменилось в правилах отправки повесток

В Правила предоставления услуг почтовой связи были внесены изменения, касающиеся оповещения призывников, военнообязанных и резервистов.

Повестки, согласно этим изменениям, могут посылаться рекомендованным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Была добавлена именно норма о "рекомендованном вручении".

Будут ли электронные повестки

Электронных повесток в Украине пока не будет.

Ни Кабинет министров, ни военное командование не рассматривают подобный вариант как возможный.

Напомним, мы писали, какое наказание грозит, если проигнорировать три повестки.

Также мы рассказывали, как правильно реагировать, если сотрудники ТЦК принесли повестку военнообязанному домой и какой должен быть порядок действий.

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