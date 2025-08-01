Рассылка повесток — что известно о новых правилах

Работники ТЦК и СП проверяют документы мужчины. Иллюстративное фото: porady.org.ua

Военный адвокат Олег Леонтьев объяснил новые правила рассылки боевых повесток. Он отметил, что теперь повестки будут отправлять по месту регистрации после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом Олег Леонтьев рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 1 августа.

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"Прежде всего, что нужно знать каждому, — это как он должен действовать для того, чтобы не попасть под какие-то неприятные санкции или какие-то нарушения. Прежде всего нужно начать с повесток, которые могут рассылать ТЦК — так называемые боевые повестки для явки и отправки в воинскую часть.

Ранее такие боевые повестки могли вручаться только военнообязанному под роспись. Теперь они могут рассылаться каждому", — рассказал адвокат.

По словам правоведа, отныне повестки ТЦК будут присылать по месту регистрации после прохождения ВВК.

Леонтьев отметил, что новые правила рассылки боевых повесток изменили старый подход, когда документы приходили централизованно и нередко с ошибками.

"Теперь ответственность за точность данных возлагается на самих военнообязанных. Повестки рассылаются при двух условиях. Первое условие — лицам, которые прошли ВВК... И второе условие — по задекларированному месту жительства", — пояснил правовед.

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