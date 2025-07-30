Юрист пояснила, кому з військовозобов'язаних можна не йти до ТЦК

Оформлення військового квитка. Ілюстративне фото: УНІАН

Законодавство України передбачає обов'язкове прибуття до ТЦК та СП за повісткою. Проте, існують винятки з цього правила, які, в тому числі стосуються людей старше 60 років.

Про нюанси повісток для людей старшого віку РБК-Україна повідомила юрист Катерина Аніщенко.

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Як пояснює Катерина Аніщенко, особи, які були повністю виключені з військового обліку (наприклад, за станом здоров'я або через досягнення віку 60 років), теоретично не зобов'язані з'являтися до ТЦК та СП.

Важливо відзначити: хоча повістки можуть вручатися і таким особам, це вважається незаконним, оскільки подальше проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та мобілізація не є законними діями стосовно виключених з обліку.

Для уникнення подібних ситуацій особи, які раніше були виключені з військового обліку, повинні отримати відповідний документ, який підтверджує цей факт. Цей документ можна отримати в військкоматі.

Відмінність між виключенням та зняттям з обліку:

виключення з військового обліку є остаточною процедурою, яка повністю звільняє особу від статусу військовозобов'язаного. Такі особи не підлягають мобілізації, не зобов'язані з'являтися до ТЦК та СП і звільнені від облікових обов'язків;

зняття з обліку є тимчасовим заходом. Особа виключається зі списків конкретного ТЦК, наприклад, через зміну місця реєстрації. Після усунення причини особа повинна знову стати на облік в іншому ТЦК та СП.

з 18 травня 2024 року, після внесення змін до закону про мобілізацію, підстави для обох процедур оновлено.

Виключити з обліку можна осіб, які:

померли або зникли безвісти (офіційно);

втратили громадянство України;

визнані непридатними до служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

Отже, мобілізувати виключених з військового обліку не можна, а у тих, хто знятий з обліку, це все ще можливо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яке покарання загрожує у разі неявки за повісткою.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з чоловіків віком 50+ підлягає мобілізації.